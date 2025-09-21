Böyle gitmez Fatih hoca!

Trabzonspor, Papara Park'taki maçlara Fırtına gibi başlamalı. Yani Trabzonspor gibi. Dünkü Gaziantep FK maçına adeta sahada yürüyerek başlayan bir Trabzonspor vardı. Gaziantep FK çok iyi savunma yapınca, kanatları da kapatınca, Trabzonspor ilk yarıda golü bulamadı. Fatih Tekke'nin Muçi'de bu kadar ısrar etmesini de anlayamıyorum. Çünkü dünkü maçın ilk yarısında sahada yoktu. Zaten Fatih hoca da Muçi'yi ikinci bölümde kenara aldı.



Trabzonspor'un ilk yarıda 16 şutu vardı. Sadece 3'ünde kaleyi bulabildi. Bordo-mavililerin attığı şutlar genelde Gaziantep FK savunmasından döndü. Özellikle de Tayyip Talha bu şutlarda göğsünü siper etti. Gaziantepspor ilk yarıda duran top organizasyonundan (kornerden) jeneriklik bir gol attı. Kevin Rodrigues'in golü gerçekten muazzamdı. Bordo-mavililerin de ilk yarıda Onuachu ile direkten dönen bir şutu vardı.



Fatih Tekke ikinci yarıya başlarken Muçi ve Batagov'u kenara alıp, Baniya ve Augusto'yu sahaya sürdü. Sonrasında baktı ki işler yolunda gitmiyor. İlk yarının etkisiz isimlerinden Olaigbe'yi çıkarıp, Vişça'yı oyuna aldı. Hakem Arda Kardeşler, rezalet ötesi bir maç yönetti. Temaslı oyuna hiç izin vermedi. Düdüğü sürekli ağzındaydı. Çaldı da çaldı... Trabzonspor'u oyundan düşürmek için her şeyi yaptı. Onana'nın ne kadar büyük bir kaleci olduğunu dün bir kez daha gördük. Onuachu'ya uzun menzilli öyle bir pas attı ki, Onuachu da Abena'dan sıyrılıp topu ağlara gönderdi. Onana'nın asisti, Alexvari bir pastı. Bu arada Augusto çok iyi bir hücum oyuncusu.



Trabzonspor'un ilk yarıda bu kadar etkisiz oynamasına anlam veremedim. İkinci yarıdaki etkili futbolunu ise beğendim. Özellikle Onuachu, Mustafa ve Folcarelli çok savaştı. Burak Yılmaz'ı tebrik ediyorum. Takımına müthiş bir savunma yaptırdı. Bordo-mavililer, adeta etten duvarı aşmakta zorlandı. Fatih Tekke ise ilk yarıda takımına oynattığı vasat futbolla sınıfta kaldı. Trabzonspor ikinci yarıdaki futbolu ile kazanmalıydı. Ama sadece Onuachu üzerinden oynanan futbolu rakipler çoktan çözdü Fatih hoca. Kazanmak için başka çözümler üretmek zorundasın. Yoksa işin çok zor!