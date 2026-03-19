Pusu kültürü!

Lig ikinciliği için Fenerbahçe ile amansız bir yarışa giren Trabzonspor, Eyüpspor karşısında ilk yarıda vasat bir futbol ortaya koydu. Umut Nayir'in ilk 11'de görev alması, bordo-mavililerin hücumda çok aksamasına neden oldu. Onuachu ile Umut Nayir birbirine benzer iki forvet. Üstelik de Umut Nayir oynadığı için Muçi sol kenarda oynamak zorunda kaldı.

İlk yarıda ön alan baskısı da yapamayan Trabzonspor, Eyüpspor kalesinde etkili bir pozisyon bile bulamadı. Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor'un turbo motoru.

O sahada olmayınca hücuma top getirecek oyuncu eksikliğini hissetti Trabzonspor.

Zubkov maça kötü başladı ve ilk yarıda çok etkisiz kaldı. Ama ikinci yarıda yapılan değişiklikler Zubkov'u da kendine getirdi. Eyüpspor bordomavili takıma adeta nefes aldırmadı.

Adam markajını çok iyi uyguladılar.



Fatih Tekke'nin yeni oyunlar, taktikler bulma çabasına büyük saygı gösteriyorum. Bir teknik adam sürekli kendini geliştirmeli, dün yaptığını bugün beğenmemeli. Fatih Tekke de bunu yapıyor. Ama yenilikler takımlar için hep sancılı oluyor. Trabzonspor bu sancıyı ilk 45'te çok yaşadı. Çünkü ezber bir oyunun dışına çıkıyorsunuz.

Haklı olarak da takım bocalıyor sahada. Sonuç olarak Trabzonspor kendisine yakışmayacak derecede kötü bir ilk yarı oynadı. İlk yarının özeti şu; Trabzonspor kenar beklerinin (Lovik ve Ozan) hücuma katkısı olmadı. Muçi alışık olmadığı yerde oynayınca etkisiz kaldı.

Muçi, 10 numara pozisyonunda oynamalı. Umut Nayir, Onuachu'nun oyununu bozdu.

Zubkov alışık olduğumuz hızlı oyununu oynayamadı. Bekte Pina olunca Zubkov daha etkili oluyor.



Fatih Tekke ikinci yarıya başlarken, fabrika ayarlarına döndü. Augusto girdi. Umut çıktı. Kanatlar, Zubkov- Felipe oldu. Muçi, 10 numaraya geçti.

Pina girdi, Lovik çıktı. Fatih Tekke, ikinci yarıya başlarken iki nokta atışı değişiklik yaptı. Bu değişiklikler, ilk yarıda adeta yürüyerek oynayan Trabzonspor'a hareket getirdi. Bordo-mavililer, ikinci yarıya daha iştahlı ve daha tempolu bir oyunla başladılar. Trabzonspor gol için yüklenirken, Eyüpspor kaptığı toplarla etkili kontrataklar yaptı.

Ataklarını sıklaştıran Fırtına, Zubkov'un kornerine Augusto'nun vuruşu ile golü buldu. Duran toptan 21. golünü attı bordo mavililer. Felipe bu sezon ligde 11. golünü kaydetti. Kolay geçmesi beklenen maç, bordo-mavililer adına zor geçti. Bunda ilk yarıda çıkan 11'in ve kötü oyunun rolü büyüktü.

Fatih Tekke ikinci yarıda maçı almasını bildi. Ligde zorlu viraja girilirken, kazanmak çok önemliydi.

Hakem Oğuzhan Çakır, Oulai'nin maç içinde adeta dayak yemesine göz yumdu. Yok yere kart gösterdi, G.Saray derbisinde cezalı duruma düşürdü.

Canını yaktı, ağlattı. Hakem bir takıma ancak bu kadar zarar verebilirdi, Oğuzhan Çakır da bunu yaptı. Maç boyunca adeta pusuda bekledi hakem! TS'nin en önemli oyuncusuna ucuz bir sarı kart gösterdi ve Oulai cezalı duruma düştü! Bazen hakemi yenemezsiniz.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki ikincilik yarışı nefes kesecek gibi duruyor! Trabzonspor, ligi ikinci bitirebilirse, şampiyon olmuş kadar saygı duyulmalı.

(Not: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un şampiyonluk iddiası da sürüyor.)

