Lider Hakan!

Milli Takım üç gün arayla İskoçya ve Çekya'yı aynı skorla mağlup ederken, yıllardır Ay-Yıldızlılar'ı çıplak gözle izlemeye hasret Diyarbakır ve Gaziantepli futbolseverleri de ayrıca mutlu etti.

İki maçtan anladığım şu; takımdaki bazı tecrübeli isimler devre dışı kalınca Hakan Çalhanoğlu çok daha fazla sorumluluk almaya başlamış.

Belli ki, rahatlamış!. Aynı şekilde Kuntz'un da kafası çok rahat gibi.

Alman teknik adamın asıl amacı da Hakan ve Cengiz Ünder liderliğinde bir ekip oluşturmak sanırım.

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Kuntz, Hakan ve Cengiz'in oyun karakterlerine benzer özelliklere sahip oyuncuları bir arada kullanarak ayağa oynayan bir takım yaratma peşinde.

İlk kez oynayanların da çok rahat göründükleri bir ortam var Milli Takım'da ve bu çok önemli. Demek ki gençlerin üzerinde bir baskı yok.

Samet Akaydın, Onur Bulut, Salih Özcan, Doğukan Sinik, Enes Ünal, Arda Güler, Tayyip Talha, Kuntz'un planlamasına uygun isimler.

İki hazırlık maçının da genel olarak hocayı mutlu ettiğine eminim.

Takımda uyum var, birliktelik var ve mücadele var. Kalite zaten var.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında, geride kalan yıllardan çok daha iyi bir Milli Takım izleyeceğimizin sinyallerini aldık. Bu da az şey değil.

Bravo çocuklar. Bravo Kuntz…