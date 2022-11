Bravo Diyarbakır

Öncelikle Milli Takım'ı görkemli bir şekilde karşılayıp ağırlayan ve maç boyu yürekten destekleyen Diyarbakırlı futbolseverlere gönülden teşekkürler. Milli Takım bu tür hazırlık maçlarında kesinlikle memleketin her köşesini dolaşmalıdır. Her vatandaşımızın Milli Takımı canlı canlı izleme hakkı olduğunu unutmayalım. Bu vesileyle İskoçya hazırlık maçı için Diyarbakır'ı, Çekya maçı için de Gaziantep'i tercih eden futbol federasyonumuzu tebrik ediyorum.

Stefan Kuntz, son maçlardaki kötü izleri silecek, farklı bir milli takım izleyeceğimizi söylemişti öyle de oldu. Ferdi, Hakan, Orkun, İrfan Can, Cengiz Ünder gibi üst düzey yeteneklerin bir arada olduğu ilk on birimiz hırslı, istekli ve heyecanlıydı.

Hakan Çalhanoğlu bulduğu ilk fırsatta harika şutlar attı, Ozan Kabak her duran topta öne çıktı, bir kafa vuruşu direkten dönse de gecenin ilk golünü atmayı bildi.

Cengiz sağ kanadı koridor yaparken Tosun Paşa da İskoç savunmasının göbeğini sürekli rahatsız etti, iyi top sakladı ve ilk golde vücudunu çok iyi kullanarak katkı yaptı.

Cengiz Ünder ikinci golümüzü atarken "AN" yakalama becerisini kanıtladı. Rakibi geri geri giderken bacaklarının arasından uzak köşeyi gördüğü anda net bir vuruş yaptı. Bir an tereddüt etse golü atamazdı.

Günümüz futbolu böyle bir şey, yakaladığınız her AN galibiyete giden yolu kısaltırken kaçırdığınız her AN da sizi hedefinizden uzaklaştırır.

Buna karşılık yediğimiz golde McGinn inatçılığı ve onu takip eden Zeki'nin hatası vardı.

Hazırlık maçı olduğu için skora pek takılmıyorum ama genel olarak takımın motivasyonunu, mücadele azmini beğendiğimi söylemeliyim.

Zaten harika bir jenerasyon yakalamış durumdayız. Kuntz bu yetenekli oyuncuların kıymetini bilir ve doğru zamanda, doğru kadrolar yaparsa yolumuz açık olur.