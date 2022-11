Komedi!

Galatasaray daha bilinçli ataklar yaparken Kartal ilk bölümde sadece N'Kouduo'nun kanadını kullandı ki, o da gününde değildi.

İcardi gibi önemli bir golcüyü ceza sahası içinde topla buluşturursanız golü yersiniz. Hikaye bu kadar basit.

İcardi'nin attığı iki golde de Beşiktaş savunması uyudu. Cenk Tosun'un golünde ise uyku sırası karşı taraftaydı.

İkinci yarıda Galatasaraylı oyuncular daha çok isabetli pas yaptı, Siyah-Beyazlılar ise ikili mücadeleleri genellikle kazanmalarına rağmen ardından ayaklarındaki topu ya kötü kullandılar ya da rakibe hediye ettiler.

Öyle bir maçtı ki, 2-1'den sonra Cimbom üç-dört yapabilirdi. Buna karşılık Weghorst biraz dikkatli olsa Kartal sahadan galibiyetle ayrılabilirdi. İki kez boş kaleye atamadı, birinde Muslera yerdeydi, ikinci pozisyonda ise elindeki topu kaçırmıştı. Weghorst bu iki pozisyonu da harcayınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu.



Bana göre sahanın yıldızları ise Beşiktaş'tan Gedson ile Galatasaray'dan İcardi idi. İkisi de işlerini iyi yaptılar.

Bu arada maçın son bölümünde zaman geçirmek için yapılan komiklikler, top toplayıcı çocukların topu vermemesi v.s ilginçti. Nelson tam bir şovmen, her pozisyonda mermi yemiş gibi kendini yere atıyor.

Yahu pozisyonun tekrarı izlenirken sergilediğin tiyatroyu milyonlar görüyor hiç utanmıyor musun!?

Her neyse, Galatasaray daha iyi oynadı ve kazanmayı hak etti.

Halil Umut Meler, Nelson, ve Mertens'in kendisini aldatmalarını seyretmekle kartlık fauller yapan Boey ve Barış Alper'i de uyarmakla yetindi.. Yine de beklediğimden iyi maç yönetti.