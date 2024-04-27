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MEB YENİ MÜFREDAT TASLAĞI 2024 | İntegral müfredattan çıkarıldı mı? Yeni müfredat ne zaman uygulanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni müfredat sisteminin taslağını kamuoyu ile paylaştı. Derslerde sadeleşmeye gidildiği görülen yeni müfredatta, bazı konuların kapsam dışı kaldığı iddia edilirken vatandaşlar, arama motorlarında MEB yeni müfredat taslağını araştırmaya başladı. Peki İntegral müfredattan çıkarıldı mı? Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Detaylar ve merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 10:40
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MEB YENİ MÜFREDAT TASLAĞI 2024 | İntegral müfredattan çıkarıldı mı? Yeni müfredat ne zaman uygulanacak?

MEB YENİ MÜFREDAT TASLAĞI 2024 | Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredat taslağını erişime açmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli araştırmalara başladı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ismi verilen müfredatta derslerde sadeleşmeye gidildiği belirtilirken arama motorlarında sorgulanan 'İntegral müfredattan çıkarıldı mı? Yeni müfredat ne zaman uygulanacak?' sorularının cevabını ve MEB yeni müfredat taslağını sizler için derledik. İşte detaylar...

İNTEGRAL MÜFREDATTAN ÇIKARILDI MI?

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak. Yayımlanan taslakta ortaöğretim matematik ders programı kapsamında 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldığı 12. sınıf matematik programında limit ve türev kavramlarının daha kapsamlı şekilde ele alındığı görüldü.

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YENİ MÜFREDAT NE ZAMAN UYGULANACAK?

Tekin, mevcut müfredatın konu yoğunluğuna dikkati çekti. Müfredatı yetiştirmek için haftalık ders saatlerini artırmak yerine, konularda sadeleştirmeye gittiklerini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı, "Ders saatlerinde bir değişiklik yok, konularda sadeleşme var. Müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltme içine girdik." dedi. Buna göre; Okullarda ders saatleri kısalmayacak.

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