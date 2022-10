Kartal TOGG oldu!

Ohh be... Ismael'in gidip, Şenol Güneş'in gelmesi bile Beşiktaş'ın havasını değiştirmeye yetti. Weghorst, Cenk Tosun ve Redmond başta neredeyse tüm oyuncuların özgüvenleri arttı.

Hollandalı ve Tosun Paşa 2'şer golle gövde gösterisi yaptılar. Diğer golü de Beşiktaş'ın en iyi transferlerinden Tayyip'in atması beni ayrıca sevindirdi.

Aferin çocuk, hep böyle ol.

Yanlış anlaşılmasın Şenol Güneş geldi ve üç günde her şey düzeldi demiyorum.. Dediğim şudur; İsmael'in sistemsiz sisteminde Wegohrs, Dele Alli, Redmond gibi oyuncular sıradanlaşıyorlardı, şimdi yıldız gibi parlıyorlar.

Kalede Mert'in oynayacağından hiç şüphem yoktu çünkü Ersin çifte kupalı şampiyonluk gibi bir tecrübe yaşamasına rağmen bir türlü kalesinde güven veren bir görüntü sergilemedi.

Özellikle atılan her pasta paniklemesi onun için büyük handikaptı.

Mert rahat, özgüvenli, oyunu başlatırken en yakınındakine atmıyor, en uygun durumdaki arkadaşına atıyor.

Olması gereken de bu.

Beşiktaş'ın her iki yarının başlarında yaptığı baskı muhteşemdi. Goller de o baskıyla geldi zaten. Ümraniyespor baskıdan kurtulduğu anda Kartal'ın kalesinde tehlike yaşandı ve iki gol yenildi. Yani, Beşiktaş baskı yapmadığı bölümlerde oyunu dinlendirmeli, kaleye gelen ilk top gol olmamalı.

Şenol hocanın dünya kupası arasında bu konuyu çözeceğine inanıyorum.

Uzatmadan söyleyelim; Kartal önceden, yerine göre dizel, yerine göre benzinliydi, artık yeni nesil otomobillerin kralı TOGG gibi temiz enerjiyle yollarda boy gösterecek;

GÜNEŞ enerjisiyle…