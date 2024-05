Malum hikaye!

Kuşlar için bir araştırma yapılmış. Buna göre onların 2 tane iç pusulası var. Biri dünyanın manyetik alanına ayarlı diğeri yıldızlara. Yıldızların etkisinde kalınca yüreklerinin götürdüğü yere gidiyorlar, manyetik alanın etkisinde kalınca zıt yönlere.

Her sezon taraftarın umutlarını dinamitleyip, "dış güçler ve hakemler" masalıyla sürekli mazeret üretenlere "peki, siz nereye gidiyorsunuz?" diye sormak istiyorum, sonra vazgeçiyorum.

Herkesin pusulası kendine!

Not: Buluttan zarfları bile kuşlar icat etti, inanmayan o mektupları taşıyan postacılara sorsun. Paralı akıl hocalarına değil!

H H H

Matematiksel olarak hala ihtimal mevcut olduğu halde, saha kenarındaki İsmail Kartal'a bakıyorum da sahibi olduğu görevin farkında değil. Futbolcuların yüz ifadelerine bakıyorum, hiçbirinde inanmışlık yok.

Bu takımın ipi ligin devre arasında yapılan yanlış transferlerle çekildi.

Takımın ahengi Süper Kupa finalinde sahadan çekilmekle bozuldu.

Tek adam sisteminde gerçeklere ayna tutulmaz. Çünkü telafisi mümkün olacak yanlışları yeni yanlışlarıyla besleyenler için gerçeklerin hükmü yoktur. Basın toplantısı enflasyonunda taraftara oynama metodu daha kolaydır!

O zaman da ben de derim ki;

"beyaz bir kartta resim olduğunu farz edin. O resmi istediğiniz gibi 4 kupayla hayal edin ama hayal ürünleriyle gerçekler arasında 6 puanlık fark ve futbol kalitesi var!" Ben gamlı hazan sen hala lider!

Ezeli rakibine saygı duymayanlar için "malum kulüp" malum hikaye!

Gerisi inleyen nağmeler!

H H H

Pazar gecesi Galatasaray'da inanılmaz bir istek. Sivassporlu futbolcuların gölgesine bile dadanan hamarat karıncalar. Ve rakip alana akın akın organize futbol makamında bir takım.

Farklı galibiyetin sırrı takımdaki bütünlükse mesaj da belli; "bizim büyük düşlerimizle kim oynayabilir ki?" H H H

Bazı adamlar futboldaki devrim için gerekçedir. Icardi gibi adamlar ritmini tutturduğu zaman ortaya başka bir Galatasaray çıkıyorsa yollar da aşka çıkıyor demektir.

Vurgusu, tınısı, sessiz coşkusu ve gollerden sonraki beylik gülüşü her zamanki gibi posterlik. O yüzden Icardi bir golcüden çok daha fazlası.

Takımın attığı her gole mühendislik yapan, kartvizitindeki apoletine rağmen "ben kulunuz Icardi emrinize amadeyim" diyebilen bir kral zor bulunur.

H H H

Ziyech'in yüzünden düşenleri ayakları topluyor da o ayaklardan en kritik anlarda estetik goller sergisine yeni bir tablo daha asılıyor.

Kuşatılmış her siperi yaracak ustalık onun sol ayağında mevcut.

Ayağından taşan ışık rakibin ümitlerini söndürürken takımını alevlendiriyorsa, maçtan sonra üçlü çekmesi için soyunma odasından sahaya davet edilecek kadar değer buluyorsa çok sebebi var.

Herkes koşar da yorulmayacak adam bulmak mesele. O adam da Torreira. Arkadaşlarına oksijen depolarken sahaya sığmıyor sanki.

"Bu kadar para etmez" denilen Abdülkerim Bardakcı'nın Türkiye'deki en kaliteli savunma oyuncusu olduğu gerçek, takımdaki rolü de ayakta alkışlık.

H H H

Lig henüz bitmedi 3 maç daha var.

Futbol garip oyundur, mucizeler de buna dahildir, klasik finaller de.

O yüzden gerçekler netleşene kadar beklemek zorundayız.

Ligin sonuna alkışlarımız da hazır okkalı eleştirilerimiz de.

Mesleğimiz icabı buna hakkımız da var cesaretimiz de!