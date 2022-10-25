Ismael'i göndermeyin!

Önce yiğidin hakkını yiğide verelim; tebrikler Hatayspor ve tebrikler Volkan Demirel… Sonra bizim yiğitlere gelelim. Bu satırların yazarı Mayıs başından beri "İsmael'le bu iş olmaz" mealinde yaklaşık 15 yazı yayımlamışken, neredeyse her yazımızın ardından yapılan "Hocamızın arkasındayız" açıklamaları harikaydı… Yazıklar olsun… Tigana, Schutster ve Bilic dönemleri de aynen böyle kaybedilmişti… Dilimizde tüy bitmişti, "Bunlarla olmaz" demekten.

Aynı filmi bilmem kaçıncı kez daha izlemiş oldum!

Ben haklı falan çıkmadım yanlış anlamayın, birileri gerçeklere gözlerini kapattılar, kafalarını kuma gömdüler, skorların arkasına saklandılar, sahaya değil puan cetveline baktılar. Yoksa sahadaki komedinin görülmeme ihtimali yoktu.

Birileri sahaya gözlerini kapatıp Beşiktaş'ı stajyer Valerien İsmael'e emanet ederken medyadaki birileri de "Beklemek lazım, acele karar verilirse hata yapılır. Takım ilk yarıları iyi oynuyor" diye masallar anlatmıştı.



Bırakın yazdıklarımızı, Transfer Plus youtube kanalında yayınladıklarımızı falan, dün gibi hatırlıyorum, sezon öncesi Başkan Çebi ile yemek yemiştik. Lafı evelemeden, gevelemeden şöyle demiştim;

Başkan bu hocayla lig bitmez, bu işin çaresine bak, mümkünse de Şenol Güneş'le bağlantıyı koparma!

Yazdıkça kötü olduk, kimine göre Beşiktaş düşmanıydık, kimine göre de Fenerbahçeli olmuştuk.

Tamam "sayın seyirciler" ben de pes ediyorum artık; Valerien İsmael kalsın! Sakın göndermeyin.

Arkasında durun! 70-80 yıl sonra iyi bir hoca olabilir; sabretmek lazım!