Derbide çok şey değişir!

Beşiktaş kaybediyor taraftar isyanlarda; İsmael istifa!.. Kartal kazanıyor, durum aynı; İsmael istifa!.. Peki takım kazandığı halde siyahbeyazlı taraftar neden mutsuz? Bu bir şımarıklık mı!? Kesinlikle hayır! Beşiktaş taraftarı futbolu iyi bilir, bu konuda rakipsiz olduklarını bile söyleyebilirim... Sahadaki gerçeklere göre konuşuyorlar, tabelaya göre değil...

GÜVEN VERMİYOR

Manzara gayet açık. Beşiktaş kazanırken dahi iyi oynamıyor... Sezon başından bu yana en iyi görüntü Alanya, Sivas ve Karagümrük maçlarının ilk yarılarında verilmişti! Elde bir tek o üç 45 dakika var! Sonrası! Sonrası gerçekten kafa karıştırıcı, can sıkıcı. Siyah-beyazlı renklere gönül verenleri kızdıran, öfkelendiren de işte budur. Kenardaki teknik adam asla güven vermiyor. Yaptığı değişiklikler tamamen ezbere dayanıyor. Giresun maçında orta alanı neredeyse tek başına ayakta tutan Tayfur Bingöl'ü savunmanın sağına çekmesiyle meydan ev sahibi takıma kaldı...

ROSİER TEHLİKEDE!

İşin kötü tarafı iki maçtır Rosier'in oyundan çıkarılması tesadüf değil! İsmael, vatandaşının driplingle öne çıkmasını, risk almasını sevmiyor... Fransız hocaya kalsa Rosier yerinden kıpırdamadan topları ileri şişirecek... İstenen bu! Oyuncu şimdilik sessiz ama bu sessizlik çok uzun sürmez.

GHEZZAL PATLAYACAK

Ghezzal'ın durumu ona keza! Sakatlanması bir bakıma İsmael'in ekmeğine yağ sürmüş ve kulübeye çekilmesine gerek kalmamıştı! Cezayirli oyuncu iyileşti, derbide sonradan girip oyunu güzelleştirdi, klasını konuşturdu ama Giresun deplasmanında yine yedekti! Çünkü Valerien'e göre, Ghezzal'ın savunmaya yardımcı olmaması her şeyi alt üst ediyor! Dahası ön tarafta istediği baskıyı da Cezayirli oyuncunun yapması mümkün değil... Bu görüntü de bu şekilde çok uzun sürmez! Bomba patlar yakında...

AVCI'NIN SON DURUMU

Öte yandan bu hafta Kartal'ın evinde ağırlayacağı Trabzonspor da benzer durumda... Geçen sezonki hallerinden eser yok! İki takımın da teknik direktörleri, tribünlerin güvenlerini kaybetmiş durumdalar. Yani bu hafta oynanacak oyun ve skor iki takımda da bazı şeyleri değiştirebilir. Bekleyip görelim.

TEKNOLOJİYE KAFA!

Beşiktaş, Giresun deplasmanında kazanırken, sosyal medyada eyyam yapanlar makinenin belirlediği ofsaytı beğenmediler! VAR'ın diğer kararları duruma göre tüm dünyada eğilip, bükülüyor ama ofsayt bu gezegende kabul görmüş durumda; bir tek biz hariç! Biz artık ofsaytları da tartışıyoruz... Harika (!) bir futbol ailesi olduk, ne mutlu bize!

YATIRIM YAPMIYORLAR

Öbür taraftan yayıncı kuruluşun kullandığı kamera sayısı ve hatta teknolojisi son derece yetersiz. Tartışmaları alevlendiren biraz da bu oluyor. Yatırım yapmadıkları çok net, futbol ailesi birbirine girmiş, insanlar bu güzel oyuna olan güvenlerini yitirmişler kimsenin umurunda değil. Yazık! Para kazanamadıklarını söylüyor yayıncı tarafı, bu kafayla kazanamazsınız zaten, önce yatırım yapıp kaliteyi arttıracaksın ki karşılığını alabilesin. Malum, vermeden almak Allah'a mahsus.