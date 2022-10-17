Ismael istifa!

Beşiktaş bildiğimiz kimliğinden çok uzak. Dele Alli sahada yok, N'Kouduo karşısında ligin en statik sağ beki varken rüzgar gibi eseceğine aldığı her topta bekliyor. Kör dövüşü gibi oyuna benzer bir şey var ama ruh yok… Trabzonspor ona keza… Abdülkadir Ömür başta onlar da uyur gezer gibi. Duran top ve sahanın en iyilerinden Masuaku'nun asistiyle iki gol buldular ama yine oyun diye bir şey koymuyorlar ortaya. Soğutabildikleri kadar soğutmaya çalışıyorlar.

Sahada bunlar olurken Fransız seyrediyor. İkinci yarının ortaları olmuş hâlâ, sakatlanan Ghezzal dışında değişiklik yok. Pes! Taraftar çekiyor isyan bayrağını; İsmail uyuma değişiklik yap Kartal'a… Ondan sonra anca uyanıyor Valerien İsmael ve Gedson'la Tosun Paşa'yı atıyor sahaya. Manzara değişiyor elbette, Beşiktaş büyük baskı kuruyor ve tribünler de devreye girince Cenk'le beraberlik golü geliyor. Trabzonspor'da beş değişiklik yapılıyor ama oyunları hep aynı, soğutmaya çalışıyorlar. Gedson, Redmond, Cenk ve sonradan giren Muleka ile ön taraf daha bir canlanıyor. Gedson da orta sahayı toparlıyor.

İsmael bu değişikliklerin yarısını 46. dakikada yapmış olsa Beşiktaş muhtemelen maçı kazanırdı. Taraftar işin farkında o nedenle son dakikalarda "İsmael istifa" diye haykırdılar. Başkan Ahmet Nur Çebi duydu mu bilmem ama duyması şart, çünkü İsmael, Beşiktaş'ın hocası olacak kaliblerede değil. Not: Ali Şansalan berbat bir maç yönetti, faullerdeki kararları inanılmaz çelişkiliydi. VAR olmasa gözünün önünde olan pozisyonda Yusuf Yazıcı'nın kırmızısını da es geçecekti.