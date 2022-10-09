Şampiyonluk hayal!

Beşiktaş zor kazanıyor, Başakşehir mağlubiyetinin ardından İstanbulspor ve Fenerbahçe önünde kaybedilen ikişer puan kafaları bi dünya yaptı! Giresun deplasmanında alınacak skor kadar oynanacak oyun da bu anlamda çok önemliydi. Peki son durum nedir? Pek iç açıcı değil! İlk yarıda oyunun tamamen hakimi olan Beşiktaş bir de penaltı kaçırdığı bu bölümde sadece bir gol bulabildi. İkinci yarıda Kartal maçı kotarabilecek mi yoksa bir çok kez yaptığı gibi panikleyip rakibin kontrolü ele almasını mı seyredecekti? İkincisi oldu! HHH İyi oynadığın ve bol pozisyon bulduğun dönemde maçı alıp götürmeli, yorgunluk zamanlarında da tempoyu ayarlamalısın? Büyük takıma yakışan budur! Tempoyu her zaman sahadaki oyuncular ayarlayamaz, bazen kenardan müdahale gerekir, işte Beşiktaş'ta olmayan bu! Valerien İsmael ezber değişiklik yapmaktan öte gidemiyor. Dün Griesunspor karşısında Beşiktaş ikinci yarıda yine oyunu tutamadı, rakibinin kontrolsüz baskısını kabul etti ve az kalsın puan da kaybedecekti. HHH Beşiktaş'ın oyun düzeni yanlış, iyi oynadığı dönemlerde bile korkunç bir dağınıklık var. Redmond yok bu oyunda, çünkü yanına partnerim diyebileceği kimse yaklaşmıyor. İsmael bunu bile çözemedi. Oysa Redmond-Dele Alli ikilisi büyük işler yapabilecek potansiyele sahipler. Ne var ki, bunu, gören yok! Beşiktaş'ta iki yerli Tayfur ve Tayyib'i çok beğendim. Weghorst her zaman ki gibi çok çalıştı ama gol atamadı, bir de penaltı kaçırdı ki, çok kötü kullandığını söylemeliyim. Sonuç olarak, Beşiktaş bu şekilde nereye kadar gider bilemem ama şampiyonluğa gidemez! Net!