İsmael’e güvenen 3 yıllık imza attırsın

Beşiktaş'ta Valerien İsmael konusu her sıkıntılı sonucun ardından tavan yapıyor.

Bir yandan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, "Hocamızın yanındayız" açıklamaları, diğer yandan ise taraftarın istifa çağrıları… Bu böyle gitmez!

TRAJİKOMİK HALLER

Başkan Çebi'nin, Beşiktaş Dergisi'ne bu konuda açıklamalar yapması ise her zaman büyük bir risk taşıyor. Misal, Beşiktaş Dergisi'nin en son sayısı derbi günü piyasa çıktı ve manşetinde Başkan Çebi'nin hocaya destek veren açıklamaları yer alıyordu.

Aynı gün Kartal derbiyi iki-üç farkla kaybetmiş olsa muhtemelen Valerien İsmael görevden ayrılacak ve trajikomik durumlar yaşanacaktı.

GÜVENEN İMZA ATTIRIR

Konu Beşiktaş, konu hataların telafisinin çok zor olduğu şampiyonluk yarışı, konu koca sezonun heba olmaması!..

Dünya Kupası arası da büyük bir fırsat yaratacak. Bu fırsat ya yeni sözleşme imzalamak için değerlendirilmeli ya da hocayla yollar ayrılmalı.

DİLİMDE TÜY BİTTİ!

Haziran başından itibaren Valerien İsmael'e olan güvenim her geçen biraz daha azaldı.

Önce dünyada başka sistem yokmuş gibi üçlü savunma diye diretmesi ve eleştiriler karşısında vazgeçmesi, Gedson-Salih ikilisini oyundan çıkacak ilk oyuncular olarak görürken eleştirilince bundan vazgeçmesi, maçın kırılma anlarında doğru müdahaleler yapamaması ve daha bir çok şey nedeniyle "İsmael Beşiktaş'ın hocası değil" diyorum! Dikkat buyurun, Beşiktaş'ın hocası olamaz demiyorum, DEĞİL diyorum. Yani bugün Beşiktaş'ın hocası olacak kalibrede değil ama sabredilirse birkaç yıl sonra olabilir! "Sabır gösterilecekse sözleşme yenilensin, aksi halde yollar ayrılsın" deyişim bundan.

BAZEN PANİKLİYOR

Beşiktaş'ın harika bir kadrosu var... Dele Alli, Redmond, Gedson, Weghorst, Ghezzal, N'Koudou, Josef, Salih, Muleka, Masuaku, Roiser, Saiss, Tayyip gibi kaliteli ve takıma aidiyet hisseden oyuncular bir araya toplanmışken acemi bir hocanın hatalarıyla koca sezon heba edilmemeli.

Fransız hoca maalesef bir futbol ezberi olan ve buna göre davranan bir teknik adam. Eleştiriler artınca ise ezberini bozup panikliyor.

YILDIZLARI ÇÖZEMEDİ

Oysa iyi bir teknik adam elindeki oyuncuların oyun karakterlerini en doğru şekilde analiz edebilmelidir. Misal, iyi bir teknik adam Redmond'un topla dripling yapan bir oyuncu olmadığını fark eder ve oyuncuyla vatandaşı Dele Alli'den müthiş bir ikili yaratabilir. Bunu yapmak yerine Redmond'tan, N'Koudou gibi topu alıp götürmesini bekler ve aynı şekilde Dele Alli'ye de adam kovalama görevi verirseniz ikisini de sıradanlaştırırsınız.

KARARSIZLIK BİTMELİ

Uzun sözün kısası, bana göre Beşiktaş, İsmael ile şampiyonluğa koşamaz. Başkan Çebi tam tersini düşünüyorsa risk alıp en az üç yıllık yeni bir sözleşme imzalamalıdır.

Kararsızlık sürer ve Beşiktaş da istikrarsız sonuçlar almaya devam ederse Fransız hoca, taraftar baskısına dayanamayıp eninde, sonunda yine gider ama iş işten geçmiş olur.