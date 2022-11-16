Bu takım pas manyağı yapar

Öncelikle, Beşiktaş-Antalyaspor maçına saatler kala, İstiklal caddesinde yaşanan kahpe terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor ve tüm teröristleri lanetliyorum. Evet, lige ara verdik ve şimdi hiç alışık olmadığımız bir dönemde Dünya Kupası izleyeceğiz... Kış mevsiminde izlemek keyifli olacaktır kuşkusuz ama 35 derece sıcakta oynayan futbolcular aynı keyfi alabilecekler mi orası şüpheli. Bu satırların yazarı iklim şartlarının futboldaki dengeleri değiştirebileceğini ve potansiyeli olan sıcak iklim takımlarının sürpriz yapabileceğini düşünmekte. Kupa'da sürpriz bekliyorum; hem de N'Koudou'lu Kamerun'dan.

YABANCI MİLLİLER

Beşiktaş'ın dört oyuncusu Kupa'da boy gösterecek; G.Saray'ın beş, F.Bahçe ve Trabzonspor'un ikişer futbolcusu Katar'da olacak. Bu da bana göre iki takımın risklerini arttırıyor. Dünya Kupası nedeniyle verilen 45 günlük ara sonrası Avrupa'da birçok lig gibi Süper Lig'in de ayarının bozulacağını düşünüyorum. Futbolcuların biyolojik saatleri böyle bir araya ve bu arada yapılacak kısa soluklu yüklemelere pek alışık değil. Bu bir ilk olacak, bundan önce böyle bir durum yaşanmadı dolayısıyla bu ilk olay başka ilkleri de tetikleyebilir ve liglerde de büyük sürprizler yaşanabilir.

YENİ İKİLİ OYUNLAR

Beşiktaş Kupa arasını iyi değerlendirecektir. Daha önce Şenol Güneş yönetiminde yapılan beş kamp izledim. Şenol hoca kamplarda futbolculardan ne istediğini yaşatarak gösterir, pas ve kas ezberi oluşturur. Dolayısıyla daha önce uyumsuz olarak izlediğimiz birçok oyuncuyu muhteşem bir uyumla harika ikili oyunlar yaparken görebiliriz. Özellikle Dele Alli ve Redmond'un bu kamp sonrası çok farklı bir form grafiği çizeceklerine inanıyorum. Aynı şekilde Muleka da farklılaşacaktır.

GÜNEŞ TEDRİSATI

Şenol Güneş tedrisatından geçince Beşiktaşlı birçok futbolcu birkaç level atlayacaklardır. Nasıl bir Beşiktaş izleriz derseniz, Gomez'li, Sosa'lı takımı hatırlayın derim. O takımı kampta izleyince Fotomaç'taki kamp raporuna 'BU TAKIM PAS MANYAĞI YAPAR' manşetini atmıştım. Öyle de olmuş ve Kartal müthiş bir oyunla şampiyonluk ipini göğüslemişti. Tarih tekerrür eder mi diyenleri duyar gibiyim, onlara ce