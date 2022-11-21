Güneş Sistemi

Evet Güneş doğdu ve Kartal'ın vadisinde tüm ağaçlar çiçek açtı… Devre arasında yapılacak en az üç takviyeyle birlikte de Güneş sistemi yeniden evrende parlamaya devam edecektir.

Artık manzara görmeyi bilmeyenler için dahi görülecek hale gelmişti. Şampiyonluk yolundaki üç rakibiyle de kendi sahasında karşılaşan Beşiktaş iki beraberlik ve bir yenilgi almıştı. Sıradaki Hatayspor maçı İsmael'in son şansıydı. Ters bir sonuç olması halinde Başkan Ahmet Nur Çebi yaptığı, "Hocamızın arkasındayız" şeklindeki tüm açıklamalara rağmen İsmael'in ipini çekmek zorunda kalacaktı, nitekim öyle de oldu. Hatayspor karşısında maça golle başlayan Kartal sonrasında durmuş ve 2-1 mağlup olmuştu. Maçın ardından Weghorst'un yaptığı açıklamalar, (iddiaya göre koridorda sevinen Hataylı oyuncuların gürültüleri sebebiyle tercümen tüm sözleri duyamamıştı) nedense tam olarak çevrilmemişti. Oysa Hollandalı tüm sezonu özetleyen, bu satırların yazarının aylardır altını çizdiği yanlışları bir çırpıda özetlemişti.

ISMAEL'İN TAKTİĞİ NEYDİ?



Aynen şöyle diyordu Wout Weghorst; Henüz ilk yarıda oyundan düştük. İkinci yarıda daha da arttı bu durum. Çok tahmin edilebilir bir oyun oynuyoruz. Bence tempo çok düşük. Yaratıcı aksiyonların eksikliğini hissediyoruz. İkinci yarıda sahayı 10 metre daha büyük hissettim. Bu kadar basitti gerçekleri görmek ve söylemek. Savunmadan uzun toplarla çık, tüm enerjini ilk 25 dakikada tüket, ondan sonra saldım çayıra Mevlam kayıra! Valerien İsmael'in tüm taktiği buydu. Beşiktaş böyle bir teknik adamla proje üretmeye kalkmış ve 40 yıllık tecrübeyle yaptığımız tüm uyarılara rağmen tarihi bir hataya imza atılmıştı. Kara Kartal'ın başında toplam 19 resmi maça çıkan İsmael bu sürede sekiz galibiyet, sekiz mağlubiyet ve üç beraberlik alabilmişti. Görevden aldığı Hatay maçı öncesi ise beş maçta sadece bir tek galibiyete imza atmış ve elindeki muhteşem kadroyu resmen sıradanlaştırmıştı.



EN HAYIRLI MAĞLUBİYETTİ



Dedik ya görmek isteyenler için aslında gerçekler hep ortadaydı. SiyahBeyazlılar, İsmael yönetiminde bu sezon ilk yarıda 15 gol atarken ikinci yarıları sadece beş golle geçirmişti. Buna karşılık yediği 14 golün 10'da ikinci yarılarda olmuştu. İlk yarıda tüm enerjisini tüketen, ikinci yarıda ise yürüyen bir Beşiktaş yaratmıştı Valerien İsmael. O nedenle belki de sezonun en hayırlı mağlubiyeti Hatayspor karşısında alınan mağlubiyetti, çünkü Beşiktaş tecrübesiz İsmael'den kurtulmuştu. Tıpkı sezon başında bizim önerdiğimiz gibi sonunda Güneş doğmuş ve Siyah-Beyazlı camiada iki şampiyonluk yaşayan Teknik direktör Şenol Güneş nihayet göreve gelmişti. Ümraniyespor galibiyetiyle görevine başlayan Şenol Güneş, ardından derbiyi kaybetse bile sahadaki görüntü çok farklılaşmıştı. Takım artık karşılaşma boyu diri kalabiliyordu. Örneğin Galatasaray'ın daha net pozisyonlar bulduğu derbide dahi Beşiktaş son ana kadar mücadeleyi bırakmamıştı.



OYUNCULAR TIRMANACAK!



Son dakikalarda Cimbom maçı soğutmanın yollarını ararken Weghorst biraz dikkatli olsa Kartal'ın puan hatta galibiyet alması bile mümkün olabilirdi. Evet Güneş doğdu ve Kartal'ın vadisinde tüm ağaçlar çiçek açtı… Şimdi dünya kupası arasında yapılacak çalışmalarla Dele Alli, Redmond ve Muleka başta tüm oyuncuların birkaç tık yukarı çıkacağına şüphe yok. Devre arasında yapılacak en az üç takviyeyle de Güneş sistemi yeniden everende parlamaya devam edecektir. Beşiktaşlılar bu sezon bittiğinde muhtemelen tüm yaşananları İ.Ö ve İ.S diye anımsayacaklar ve muhtemelen de yeni bir şampiyonluk sevinci yaşayacaklardır.