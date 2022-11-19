Tecrübesizler!

Aslında Beşiktaş bugün çok farklı bir durumda olabilirdi. Şampiyonluk sonrasında Başkan Çebi ve Sergen Yalçın arasında buz dağları olması, lig biter bitmez hatta lig bitmeden imzalar atılmış olsa; belki de Kartal geçen sezonu şampiyon olarak tamamlamış ve bugün Sergen Yalçın'la başka bir şampiyonluğa koşuyor olurdu.

TARİHİ HATALAR GELDİ

O günlerin hikayesi başka bir yazıya kalsın ama o zaman yapılan hatalar bugünleri de etkilediği için Sergen Yalçın sonrası tecrübesiz Önder Karaveli'nin göreve gelmesi Beşiktaş adına tarihi bir hata olduğun altını çizmeliyiz. Ardından 23 Mart'ta yani ligin 31. haftasında bu kez Fransızlar'ın Önder Karaveli'sini bulundu ve imzalar atıldı. Artık Beşiktaş bir başka tecrübesiz hoca olan Valerien İsmael'e emanetti.

3'LÜ SAVUNMA UZMANI!

"Ben üçlü savunma uzmanıyım ve bu sistemden taviz vermem" diyen Valerien İsmael, ilk maçında Trabzon deplasmanında bu sistemi çok iyi uygulayınca, beni bile etkilemişti... Ancak üçlü oynamak için çok yetenekli kanat oyuncularına, çift yönlü orta sahalara ve iyi top yapabilen stoperlere ihtiyaç olduğunu bilen biri olarak Trabzonspor maçı sonrasındaki oynanan maçlardaki manzarayı da görünce Beşiktaş'ın bu sistemle oynayamayacağını ısrarla gündeme taşıdım.

TEDBİRLİ OLMAK ŞART

Geride kalan sezon bu tartışmalarla biterken İsmael'in hazırlık maçlarında da hatasından dönmediğini görünce Başkan Çebi'yle yaptığımız uzun bir sohbette, "Başkan İsmael'e yola çıkarsan yolda kalırsın, anladığım kadarıyla şimdi göndermek gibi bir niyetin yok ama lütfen tedbirli ol ve iyisi mi Şenol Güneş'le aranı sıcak tut" diye naçizane tavsiyede bulunmuştum. Bu konuşmayı yaptığımızda Temmuz ortasıydı ve Beşiktaş hazırlık maçlarında Werder Bremen, Victoria Plzen ve Mainz'i yenmiş ve Wolverhampton'a ise 3-0 mağlup olmuştu.

HAYALLER PEŞİNDEYDİ

Tüm uyarılarımıza rağmen Beşiktaş lige İsmael yönetiminde başladı. Savunmadan uzun toplarla çıkmayı ve ön bölgede yaptığı baskıyla topu kazanıp gol atmayı hedefleyen Fransız hoca gerçekleşmeyecek hayaller peşindeydi. Beşiktaş'ın bu sistemle 90 dakikayı iyi bir oyunla tamamlaması mümkün değildi. Kayserispor'u tek golle geçerek lige giren Kartal, ikinci maçında Alanya'da, maçın başında tüm enerjisini kullanarak 3-0 öne geçti. Ancak ilk yarının sonlarına doğru takım iyice oyundan düşmüştü ve soyunma odasına 3-1'le girildi.

HER ŞEYİ TERS YAPTI

Normal olan ikinci yarının ilk dakikalarından itibaren sakin kalarak, aktif dinleme yapıp rakibin umutlarını tüketmekti. Valerien tam tersini yaptı, N'Kouduo, Ghezzal gibi rakibi tehdit edebilecek iki silahını ve orta sahadaki en etkili isimlerden Salih'i oyundan çıkarmış ve ikinci yarıya böyle başlamıştı. Fransız teknik adamdaki panik hali tüm takımı etkilemiş ve Beşiktaş kazanacağı maçtan beraberlikle ayrılmış, hatta mağlubiyetten kurtulmuştu. Doğal olarak panik halinde yapılan oyuncu değişiklikleri nedeniyle eleştiriler çığ gibi büyümüştü.