Ismael uyuma

Siyah beyazlı taraftarlar, Trabzonspor derbisinde patladı. Fransız teknik adamın oyuna müdahalelerde geç kalması Beşiktaş taraftarını kızdırdı. Tribünler Trabzon maçında isyan bayrağını çekti: "İsmael uyuma, değişiklik yapsana!"



Ligin 3. haftasında oynanan Karagümrük maçı bir komediydi. 50'nci dakikaya kadar 3-0 önde olan Beşiktaş, 53'te gelen Karagümrük golünden sonra yine oyundan düşmüş, rakip üst üste üç net pozisyon yakalarken oyuna müdahale etmek gerektiğini sağır sultan bile fark etmişti. Ancak Alanya maçındaki komik değişiklikler sonrası yapılan sert eleştiriler nedeniyle bu kez Valerien İsmael oyuna neredeyse hiç müdahale etmemiş ve 46'da Berkay Vardar'ı çıkardıktan sonra 90+3'e kadar oyuncu değişikliği bile yapmamıştı. Fransız teknik adam artık geç oyuncu değişikliği yaparak soğukkanlılığını kanıtlamaya çalışır gibiydi.

KAPIYI ÇALIP GİDİYOR

Sivas maçı galibiyetle kapatılırken yaşanan sözleşme krizi nedeniyle Başkent deplasmanında kale Ersin'den alınıp tecrübesiz Emre Bilgin'e devredilmişti. A.Gücü'nü zor şartlarda 3-2 yenen Beşiktaş ertesi hafta şampiyonluk adaylarından Başakşehir'i sahasında ağırlarken kalesinde yine genç Emre vardı. Çok pozisyon yakalayan Beşiktaş baskısını sürekli kılamadığı için, koçbaşı gibi kale kapısını kırmak yerine kapıyı tıklatıp geri dönüyordu. Buna karşılık Başakşehir 71. dakikada bir gol bulmuş ve her maçın ikinci yarısında olduğu gibi Beşiktaş'ın enerjisi de düşünce Kartal sezonun ilk mağlubiyetini almıştı.

TEHLİKE ÇANLARI



Bu arada Ersin yeni sözleşme imzalamış, kriz bitmiş ve kaleyi devralırken bu kez rakip İstanbulspor'du. Bu maçta Kartal üç gol atıp (Biri Ersin'in sırtına çarpıp kendi kalesine) 2-1 öne geçmesine rağmen bir türlü fişi çekemiyordu. İşin ilginç yanı Valerien İsmael bu kez ne 46'da panik değişiklikleri yapmıştı ne de son dakikaları beklemişti. Yani kendini aşmış ve dengeli değişiklikler yapmıştı. Ancak ikinci yarıdaki temposuzluk maçın Beşiktaş lehine kopmasını önlemiş ve ligin zayıf takımı İstanbulspor 86'da attığı golle puanı kapmıştı. Artık çanlar Valerien İsmael için çalıyordu!

KILIÇLAR KININDA!



Sezon öncesinden itibaren bu satırların yazarının yaptığı eleştirileri artık herkes yapıyor daha yüksek sesle yapmaya başlamıştı. Yine de sırada F.Bahçe derbisi olduğu için kılıçlar kınlarından tam olarak çıkmıyordu. F.Bahçe maçı hakem Volkan Bayarslan'ın komik faul düdükleriyle tempoyu neredeyse sıfıra düşürmesi nedeniyle aslında iki takım içinde rahat (!) olmuş ve neredeyse pozisyonsuz geçmişti. Taa ki, taraftar 70. dakikada isyan bayrağını çekip deyim yerindeyse zorla Ghezzal'ı oyuna aldırana kadar. 72'de giren Ghezzal ceza sahasına adeta bomba yağdırıp Beşiktaş'ın üst üste pozisyonlar bulmasını sağlamıştı.



TEMPO KAYBEDİLDİ



Weghorst başta tüm oyuncular tempolarını kaybettikleri için bu pozisyonlar heba olmuş ve golsüz beraberlikle yetinilmişti. 9. haftada, Giresun deplasmanında sezonun en isabetli transferlerinden Tayyip Talha'nın golüyle kazanan Kartal, 10. haftada Trabzonspor'la evinde oynuyordu. Son derece çekişmeli ve heyecanlı bir derbi yaşanıyor ve Beşiktaş ön bölgede kurduğu baskıyla sonuç almaya çalışıyordu. Ne var ki Kartal bulduğu fırsatları sistemsizlik nedeniyle cömertçe harcarken Trabzonspor iki kontratakla iki gol bulmuş, bir de kendi kalesine gol atınca devre konuk takımını 2-1 üstünlüğü ile bitmişti.



İSTİFA SESLERİ



İkinci yarıda tribünler patlamaya hazır bomba gibiydi. Homurdanmalar artsa dahi kenarda bunu anlayacak ve sahaya zamanında müdahale edecek bir tecrübe yoktu. Beşiktaş tribün desteğiyle baskı kuruyor ama 60. dakikaya gelindiğinde tribünlerin sabrı taştı ve Beşiktaş taraftarı bir kez daha tarih yazarak, en iyi tezahüratlar sayfasına kendi adına yeni bir satır ekliyordu; "İsmael uyuma, değişiklik yapsana!" Bu tezahüratla uyanan İsmael, 67'de Cenk Tosun'u oyuna alıyor ve beraberliği de Tosun Paşa'nın golüyle kurtarıyordu. Ancak taraftar isyan bayrağını çekmişti bir kere ve ilk kez, "İsmael istifa" diye yerigöğü inletiyordu...

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