Beşiktaş’ın çocukları...

Bir başka yüreği var Weghorst'un... Pascal Nouma'yı, Dirk Kuyt'u hatırlatıyor bana. Yürekli ve o yürekte ne varsa seriyor çimlerin üzerine. Bir dakika durmuyor...

Beyni, kalbi, her şeyi ile yüzde yüz motive olup öyle savaşıyor.

Doğuştan Beşiktaşlı değil elbet ama sonradan ne kadar Kartal olunabilecekse o kadar Kartal.

Kara elmas destanı Bana göre yılın transferi Weghorst'ur. İkincisi de mahallenin delikanlısı Gedson Fernandes.

Biri asil formanın Beyazı, diğeri Siyahı. Tıpkı Weghorst gibi sahanın her yerinde namı yürüyor Gedson'un.

Muhteşem bir mücadele gücünün yanında sorunlara çözüm üreten, yerine göre savunmayı rahatlatan, yerine göre hücumdaki sıkışık trafiği ters kanata yönlendiren müthiş bir oyun aklına da sahip.

Defanstan 5 gole katkı Ghezzal, Josef De Souza, Muleka ve yarım saatlik de olsa N'Kouduo ve (İsmael henüz bir maçı tamamlamasına izin vermemiş olsa da) Salih Uçan, savunmanın solundaki Masuaku, gerideki buz adam Saiss ve de Atom Karınca Roiser...

Hepsi yüksek kalite, hepsi Kartal yürekli. Sol kanat savunucusu Masuaku ayağının tozuyla iki asist yaptı, Muleka üç maçta üç kez havalandırdı fileleri, Roiser dört maçta üç gole katkı yaptı...

Maçlar 45 dakika olsa Beşiktaş'ta kalite var, takımı fizik kondisyon anlamında (45 dakikalığına) çok iyi hazırlayan bir teknik adam var, eğer lig maçları yarım devre oynansa Kartal ilk yarı sonuna kadar arayı açar, Mart-Nisan gibi de Kupa'yı garantiler. İyi de maçlar 90 dakika, öyleyse Valerien İsmael ikinci yarılardaki düşüşe bir çözüm bulması gerekir.

Salih'e sakın dokunma Burada asıl mesele oyuncu değişikliklerinde tercihleri doğru yapmaktır. Siz hala pili bitmemişken Gedson ya da Salih'i çıkarırsanız ve kenarda da Josef veya en azından Atiba yoksa, orta sahanın çökmesi kaçınılmazdır.

Diriyken sol kanadı otobana çeviren yorulduğu anda ise ayağındaki her topu kaybeden N'Kouduo yerine Muleka'yı çıkardığınız anda ön taraftaki dengeyi de bozmuş olursunuz.

Paşa durumu kurtarır Mevcut şartlarda en rahat yapılabilecek değişiklik bellidir;

Weghorst çıkar, Cenk Tosun girer!

Tosun Paşa mahcup etmez ve Hollandalı sahadayken oluşan görüntüye yakın bir performans mutlaka sergiler.

Yani bu değişikliği yaparken korkmanıza gerek yok diğer tüm müdahaleleriniz ise büyük risk içerir. Çünkü Kenan Karaman, Umut Meraş, Berkay maalesef yerlerine girdikleri oyuncuların boşluklarını dolduracak ayarda değiller.

Derbi öncesi çözüm şart Yani... Yanisi şu... Ghezzal ve Josef dönene kadar İsmael tüm önyargılarını bir kenara bırakıp ona göre müdahaleler yapmalı.

Nacizane tavsiyem, farklı skoru bulunca önde Muleka ya da Cenk Tosun'u bırakıp orta sahadan kimseyi çıkarmadan o bölgeye taze kan aktarmaktır.

Yanında Salih ve Gedson varken Kerem Atakan ya da Berkay oyuna girdiklerinde daha kolay adapte olurlar ve orta sahada düşüş olmayacağı gibi direnç artacaktır.

Beşiktaş'ın acı gerçeği şu; Takım büyük özveriyle oynayınca fark atıyor, hocanın müdahalesine sıra geldiğinde ise işler sarpa sarıyor. Bu görüntüyü derbi öncesi düzeltmek şart. Çünkü derbiyi böyle oynamak mümkün değildir.