Siyah ve Beyaz!

Valerien İsmael'in Beşiktaş'ı her maç farklı heyecanlar yaşatmayı başarıyor. İlk yarıda fırtına gibi esen bir takım izledik. N'Kouduo sol kanadı felç etti, Gedson Fernandes ve Salih orta sahayı tamamen kapattılar, Muleka sağdan, Weghorst ortadan yüklendi, savunmada Necip, Roiser ve Saiss Karagümrük takımına aman vermediler.

Bu manzaranın tabelaya yansıması üç gol şeklinde oldu. Weghorst, ve Muleka şanlı forma altında ilk gollerini atıp taraftarı selamlarken, N'Kouduo da müthiş performansına bir gol ekledi. Sağ kanadın önünde, ardında etkili olan Roiser ilk yarıda bir asistle katkı yaparken üç top direkten döndü, iki gol ofsayda takıldı, bir penaltıyı da hakem ve VAR es geçti.

İlk yarıdaki şov harikaydı ama ikinci yarıda manzara değişti.

Beşiktaş oyunu tutmaya çalışırken Karagümrük'te Pirlo'nun yaptığı değişiklikler orta sahada çok daha etkili olmalarını sağladı. Pozisyonlar ve Diagne ile bir de gol buldular.

Maç 3-1 ve tribünler sustu, çünkü geçen maçtan kalan acı tecrübe yüreklere korku düşürdü bir kere.

Taraftar her an bir terslik olabilir diye düşünüyor. Çünkü kenarda, olan biteni seyreden ve Berkay-Kartal değişikliği dışında oyuna müdahale etmeyen bir teknik adam var.

Neyse ki Roiser yüreklere su serpip son dakikaların daha fazla stres yüklenmesine izin vermedi.

Beşiktaş'ın 45 dakikalık bir enerjisi var. Dahası öne geçtikten sonra tempoyu ayarlayacak bir organizatörü yok. Bu eksiklik Dele Alli ile giderilecek gibi görünüyor. O takdirde çok daha iyi bir Beşiktaş izleyebiliriz.

Aksi halde sezon boyu Siyah-Beyazlı yüreklerde nabız hep yüksek olur ve Kartal üç farklı öne geçse bile kimse galibiyetten emin olamaz.