Dele Alli!

Beşiktaş bunca zaman sonra belki de bir kez daha turnayı gözünden vuracak. Çok değil üç sezon önce piyasa değeri yüz milyon euro olan, 26 yaşında, geçen sezon beklentilerin altında kalmış olsa bile çok ama çok önemli bir yıldız olan Dele Alli Kartal olmak üzere.

ZEHİRLİ SARMAŞIK GİBİ!

Bu transfer iki açıdan çok önemli. Birincisi 10 numara pozisyonunda oynayıp, rakip savunmaları zehirli bir sarmaşık gibi saran, yüksek teknik kapasitesini güçlü fiziğiyle birleştirdiğinde durdurulması neredeyse imkansız olan bir büyük oyuncudan bahsediyoruz. İnanılmaz teknik ama aynı derecede mücadeleci, rakiplerini adeta ısıran, savunma arasına girdiğinde ayak, kafa uzatıp tek vuruşta işi bitiren çok özel bir futbol yıldızı var karşımızda.

ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK

Son pürüzler halledilince bu iş olur diye düşünüyorum ve Beşiktaş'ın gücüne güç katacağına inanıyorum. Öbür taraftan Dele Alli'nin transferi Beşiktaş'ta bazı şeylerin değişeceğinin de habercisi bana göre. Çünkü böyle bir oyuncuyu, Valerien İsmael'in kısır sisteminde kaybetmek istemezsiniz. Forvet arkasında müthiş işler yapabilecek bir potansiyeli gereksiz yere geri koşturmak, adam kovalatmak onun enerjisini boşa harcamak olur.

DEVLEŞİR!

Dele Alli kadroya dahil olduğu anda İsmael de sistemini 4-2-3-1 şekline döndürmek zorunda. Ancak böyle olursa Şenol Güneş dönemindeki Mario Gomezli, Jose Sosalı Beşiktaş'ı izleyebiliriz. Dele Alli, oynayan ve etrafını oynatan bir oyuncu. Ceza sahası içinde bir santrfor kadar iyi gol koklayan, doğru zamanda, doğru yerde olabilen ve gol için gerekli en doğru vuruşu yapacak soğukkanlılığa da sahip.

YENİDEN DOĞABİLİR!

Henüz 26 yaşında, yani pes etmiş olması mümkün değil. Gelecekse meydan okumaya gelecek. Tıpkı Mario Gomez gibi. Hatırlayın, Fiorentina yeterli performans alamadığı Mario Gomez'i göndermek için her şeyi gözden çıkarmış, maliyetinden kurtulmak adına son derece uygun bir sözleşmeyle Beşiktaş'a vermişti. Onlara göre Mario Gomez bitmişti… İşte o Mario Gomez geldi Beşiktaş'ta destan yazdı ve yeniden Alman Milli Takımı'na gitmeyi başardı. Önünde böyle bir örnek olan Dele Alli de yeniden doğuşunu Beşiktaş'ta gerçekleştirebilir.

HOCA İYİ DÜŞÜNMELİ!

Bu transfer resmen bittiğinde Kartal'ın en önemli konusu Valerien İsmael'in arızalı sistemi olacaktır. Sistem, Dele Alli'ye uygun bir şekilde revize edildiğinde Beşiktaş taraftarı, Jose SosaMario Gomez, Anderson TaliscaVincent Aboubakar'dan sonra Wout Weghorst-Dele Alli gibi muhteşem bir ikili daha izleme şansı bulacaktır. Yönetim zorlu şartlarda böyle önemli bir transferi gerçekleştiriyorsa Fransız hoca da artık hayal kurmaktan vazgeçip elindeki kadroyu en verimli şekilde kullanmak zorundadır. Aksi halde Dele Alli gelir ve arızalı sistem içinde sıkışıp kalırsa İsmael evine döner