Yasin okudular!

Yasin Kol, inanılmaz işler yaptı, hakemliğin kitabını tersten yazdı. Emrecan'a gösterdiği ilk sarı kartta faul bile yok, Weghorst'a gösterdiğinde ise faulü yapan rakip oyuncu. Pes! Emrecan'ı bulduğu ilk fırsatta oyundan attı üç kez atılmayı hak eden Fatih'i bir türlü atamadı.

İnsaf!

N'Kouduo ceza sahasına girmiş, Alanyalı oyuncu arkadan gelip düşürüyor Yasin Kol'a bakıyoruz, "top" işareti yapıyor! Oysa Alanyalı oyuncu topa dokunmamış bile.

VAR uyarmalı, ama uyarmıyor! Helal olsun (!) Hakemin tek doğru hareketi maçın başında N'Kouduo'ya gösterdiği sarı kart. Onun dışında tüm kararları komediydi. Allah yardımcımız olsun, böyle hakemlerle, futbol yazacak fırsat bulabilirsek ne ala!

Gelelim Valerien İsmail'e… Takım maça golle başlamış, farkı yakalamış, sahanın en iyilerinden, çok da güzel bir gol atan Salih neden çıkar anlayan varsa beri gelsin!

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10 kişi kaldın ve ister, istemez savunmaya yaslanacaksın önde hızlı oyuncu bulundurman gerek. Bu anlamda Ghezzal'ın çıkması doğru, peki kontra oyuncusu N'Kouduo neden çıktı! Dahası, Weghorst hem hızlı değil, hem çok yorulmuş önde top tutacak hali kalmamış, üstelik sarı kartı var, sahada da tehlikeli bir hakem varken Hollandalı hala neden sahada! ..Ve Muleka neden kenarda!

Savunmayı Roiser, Necip, Montero, Saiss, Mousakko yaptın da ne oldu, beş savunmacıyla üç gol yedin öyle değil mi bay İsmael!

Uzatmayalım, Alanya'nın zaaflarını değerlendirip üç fark yakalayan Beşiktaş, hakemin doğraması ve İsmael'in yanlış değişiklikleriyle beraberliğe razı oldu. Bir kez daha söylüyorum Valerien İsmael'le olmaz.