Hayalperest (2)

Valerien İsmael'in oyun sisteminin zorluğunu dünkü yazımda analiz etmiş, sıkıntılarının altını çizmiştim.

Bugün de kaldığımız yerden devam edelim...



YILDIZLAR KAYBOLUR GİDER



Kartal'ın ön tarafta iyi top kullanan Weghors, Ghezzal, Muleka gibi oyuncularının olması da çok fazla bir şey değiştirmeyecektir. Topu kullanırken etkili olan bu oyuncuların baskı uygularken (Özellikle Muleka ve Ghezzal) aynı derecede başarılı olamayabilirler. O taktirde tüm yük Gedson Fernandes ve Josef de Souza'nın omuzlarına bineceği gibi bu ikiliye kanat bekler de (Rıdvan, Roiser, Umut Meraş) topsuz oyunda çok fazla destek veremezler.

Gerideki bir stoperin hücuma katıldığı durumda kaptırılan her topun rakipler için bariz gol şansı kokan ataklar anlamına geleceğini de belirtmemiz gerek.



BU SİSTEM KARTAL'I YAKAR!



İsmaiel kafasında hangi sistemi düşünüyor bilemem ama sahadaki görüntü muhtemelen düşündüğü gibi olmayacaktır.

Beşiktaşlı oyuncular yoruldukları anda tek çare olarak uzun toplara dönecekler ve bu da atakların etkinliğini azaltırken rakip alanda harcanan enerjiyi arttıracaktır.

Buna karşılık rakipler kaptıkları her topta Beşiktaş savunmasını eksik yakalama imkanına sahip olacaklar. Manzara bu kadar açık ve net.

Valerien İsmaiel'in bu sistemi gerçekçi değil.

Bu zorlu sistem Beşiktaş'a büyük zarar verir. Weghorst, Muleka, Ghezzal başta bir çok oyuncu kalabalıklar içinde kaybolur ve rakibe baskı için harcadıkları enerji nedeniyle de asıl işlerini yapacak halleri kalmaz.



EKİMDE YENİ HOCA ARANIR!



İsmaiel bu sistemini modifiye etmeli, dörtlü savunma ile çift ön liberolu bir sistemi tercih edip başarıya giden kestirme yolu tercih etmek varken hayal peşinde koşmak Fransız hocaya da, Beşiktaş'a da bir şey kazandırmaz aksine çok şey kaybettirir. Eğer Valerien İsmaiel yanlışta ısrara devam ederse Beşiktaş ekim ayında yeni hoca aramaya başlayabilir.