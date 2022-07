Hayalperest

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael "eliteesoccercoaching. net" adlı sitede yayınlanan makalesinde çok inandığı sisteminin detaylarını anlatmış. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden Kubilay kardeşimiz de makaleyi tercüme edip detaylarını yayınlamış.

O tercümeyi baz alarak İsmaiel'in sistemini yakından incelemek bana göre Beşiktaşlılar'ı aydınlatmak adına çok önemli.



HIZLI VE YARATICI OL!



Öyleyse başlayalım… Valerien İsmael, hücum oyununu "Hızlı şekilde ileri çıkma ve yaratıcı bağlantı yoluyla gole gitme…" diye tanımlıyor. Fransız teknik adama göre hücum eden oyuncu, bedeniyle birlikte aklını da hücum edeceği alana çevirmeli. Yani askı yapıp topu kaptığınız anda o bölgedeki tüm takım arkadaşlarınız ve siz ne yapacağınıza çoktan karar vermiş, pas bağlantılarını kurmuş olmalısınız.



COŞKU, HIRS, AİDİYET!



Kendi takımlarında beden dilinin çok önemli olduğunun altını çizen İsmaiel bunu, coşku, hırs, aidiyet, fedakarlık, takımdaşlık şeklinde açıklıyor. Oyuncularının sorumluluk bilincinde olması da Fransız hoca için olmazsa olmazlardan.

İsmael'in sisteminde klasik deyimiyle 8 ve 6 numara pozisyonundaki ön liberolar çok önemli. İlk görevleri merkeze tam hakim olmak, top rakibe geçtiğinde de bu bölgede baskı uygulayıp Beşiktaş kalesine giden kapıları kapatmak.



DRİPLİNG ÖNEMLİ



Stoperler ve kanat bekler topla buluştuklarında mümkünse driplingi yaparak çıkacaklar, driplingi için uygun pozisyonları yok ise bu taktirde uzun toplarla rakip sahadaki arkadaşlarını oyuna sokacaklar.

Disiplini seven, sahada işler kötü gittiğinde pes etmek yerine herkesin kenetlenip daha büyük bir hırsla mücadele etmesini istiyor İsmael… Fransız teknik adam kendi kaleminden, üçlü savunma üzerine kurulu sistemini kabaca böyle tanımlıyor… Peki bu sistemi oynamak kolay mı ya da bir teknik adam çok kısa bir sürede her hangi bir oyuncu topluluğunu bu sisteme adapte edebilir mi?



BU SİSTEMİ OYNAMAK ZOR



Kısa ve net olarak söylüyorum; neredeyse imkansızdır bunu başarmak! Her şeyden önce böyle zorlu bir sistemde oyuncuların pas ve kas ezberi kazanmadan başarılı olmak çok zor. O ezberin kazanması da aylar, hatta yıllar sürebilir.

Öyle bir sistem ki, top kendilerindeyken oyuncular sürekli hareket halinde olup arkadaşlarına yeni kulvarlar açmak, pas açılarını değiştirmek, rakibin baskısından kaçmak zorundalar.



KOŞ, YOKSA DÜŞERSİN!



Top rakibe geçtiği anda ise o bölgede tüm pas istasyonlarına baskı uygulayıp en kısa sürede topu kazanmaları şart.

Rakibin önde bıraktığı hızlı bir oyuncunun topla buluşmasını önleme işi de bu baskıyla hallediliyor. Yani öyle bir baskı uygulayacaksınız ki rakip oyuncu kafasını bile kaldıramayacak.

Zaten kafasını kaldırıp uzun bir top atabilme şansı bulduğu anda en öndeki arkadaşının Beşiktaş kalesine gitmesi hiç de zor olmayacaktır.



BUNUN ADI KAOS FUTBOLU



Siyah-beyazlı takımın kadrosunu ve iç saha-dış saha oyun düzenini düşündüğümüzde, özellikle Vodafone Park'taki maçlarda bu sistemle gol bulmak neredeyse imkansız. Tam bir kaos futbolu çıkar karşımıza. Buna karşılık rakip bulduğu ilk fırsatta Beşiktaş kalesine gelir ve pozisyon bulur.