Valerien Ismael temel atıyor!

Yeni sezonda Beşiktaş'ın neler yapacağını kafamda kurgulamakta hatta öngörüde bulunmakta dahi zorlanıyorum. Çünkü farklı bir takım izleyeceğiz. Valerien İsmael, "Ustasıyım" dediği üçlü savunmaya göre transferler yapıyor. Yeni stoper Saiss de Fransız hocanın kafasındaki tanıma uyuyor.

ARANAN KAN; SAISS!

Altı sezondur Premier Lig'de oynayan Faslı futbolcu üçlü savunmanın göbeğinde organizatör görevi üstlenecek. En azından beklentiler bu yönde. İsmaiel'in kafasındaki sisteme uygun kadro planlamak adına atılan ilk adım doğru gibi görünüyor. Şimdi sırada golcü sorununu çözmek var ki, siz bu satırları okurken muhtemelen o konuda halledilmiş olur ve yine muhtemelen Weghorst açıklanır.

DEV GOLCÜ İŞ YAPAR

Weghorst kelimenin tam anlamıyla pivot santrafor ki, Fransız teknik adam da böyle bir golcü istiyordu.

Valerien İsmael, geride iki stoper bırakıp oyunu rakip sahaya yığmayı seven bir yapıya sahip. Ben buna kaos futbolu diyorum. Böyle bir oyun düzeninde en önde top tutabilen, atak sonlandıran, havadan etkili, belli ölçüde top saklayabilen bir santrforunuz varsa işiniz kolaylaşır. Weghorst da buna uygun.

BİR GEDSON DAHA!

Geriye kalıyor orta sahada, Josef De Souza ve Fernandes'in yanına, onlar kadar etkili ve dripling özelliği de olan bir isim bulmak. Bunlar İsmael'in sisteminde temel direkler.

Bir kanatta Ghezzal'ın olduğunu düşünürsek diğer tarafa da aynı oranda etkili bir başka oyuncu bulmak şart. N'Koudou bu sistemde faydalı olmaz demiyorum ama yeteri kadar faydalı olmaz ondan eminim.

SOLA TAKVİYE ŞART

Savunmanın sağında iyi işler yapan Roiser yeni sisteme uyum sağlamakta da sıkıntı yaşamaz.

Çünkü hem adam geçme becerisi var, hem çabuk, hem de hızlı.

Karşı taraf için aynı şeyleri söylemek yine kolay değil. Rıdvan gittiği için oraya mutlaka hızlı, çabuk ve savunma yönü kuvvetli bir oyuncuyla takviye etmek şart.

İSKELET KADRO KAMPTA

Uzatmayalım... İsmael'in sistemindeki orta direkler tamamlanmak üzere, geri kalıyor sol kanadı doğru isimlerle güçlendirmek. Kazımcan bana göre en doğru isimlerden biri. Bu konuda da yakın zamanda olumlu gelişmeler olacağını düşünüyorum.

Bu transferler çok kısa sürede bitirilir ve Avusturya-İspanya kamplarına yetiştirilirse, alternatif oyuncular için biraz daha beklenebilir.

BAŞKAN FIRSAT KOLLUYOR

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de strateji bu sanırım. Yani, Fransız teknik adamın acil ihtiyaçlarını kampa yetiştirip ondan sonra piyasayı gözlemleyip uygun zamanda alternatif oyuncu konusunda çıkacak fırsatları değerlendirmek.

Artık gün İsmael'in günü, istediği kadroyu kurduktan sonra her türlü mazereti bir yana bırakıp, üçlü savunma konusunda ne kadar usta olduğunu yeni sezonda cümle aleme göstermesi lazım.

ÇOK YÖNLÜ OLUNMALI

Yok beklenen olmaz ve sistem iyi çalışmazsa Beşiktaş hoca ya da sistem değiştirmek zorunda kalırsa işler karışabilir. O nedenle alternatif oyuncuları tercih ederken bu durum da mutlaka göz önünde bulundurulmalı.

Yani alternatifler, sisteme de alternatif üretecek türden oyuncular olmalı. Bu yapılırsa Beşiktaş yeni sezonda tökezlese bile kolay kolay düşmez, düşerse de düştüğü yerden kalkar.

