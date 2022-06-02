İsmael ile olmaz

Beşiktaş'ta kongre heyecanı sona erdi. Başkan Ahmet Nur Çebi bir kongreden daha zaferle ayrılırken, sonuçlara baktığımızda iktidarın da, muhalefetin de alması gereken mesajlar olduğunu net olarak görüyoruz. Öncelikle diğer aday Fuat Çimen'e genel kurulun verdiği mesaj iyi irdelenmeli. Açık söylemek gerekirse ben dahil kimse bu kadar oy almasını beklemiyordu.

FUAT ÇİMEN ŞAŞIRTTI

Tepki oyları, şunlar-bunlar hep konuşulabilecek detaylar elbette ama aldığı oy sayısına bakarsak Fuat Çimen'i gelecek yıllarda daha önemli yerlerde görme ihtimalimiz olduğunu söylememiz gerek. Genel Kurul, Çimen'e, "Henüz hazır değilsin ama daha iyi hazırlandığın bir seçimde seni destekleyebiliriz" mesajı verdi.

VERİLEN MESAJ NET

Genel Kurul'un Başkan Çebi'ye verdiği mesaj ise uyarı dolu. "Bir kez daha sizi seçiyoruz ama bundan sonra işler kötü giderse mazeret dinlemek istemiyoruz" dedi genel kurul. En azından benim anladığım bu. Demokratik bir yarış oldu; o sebeple kazananı, kaybedeni ve de Beşiktaş için kongre salonuna gidip oy veren tüm üyeleri yürekten kutluyorum. Beşiktaş ve Türk futbolu için hayırlı olsun.

SİSTEM TAKINTISI FAZLA

Tekrar seçilen Çebi artık tamamen transfere yönelecektir. Bunu yaparken Valerien İsmael konusunu detaylıca düşünmesinde fayda var. İsmael, pragmatik bir teknik adam değil, sistem takıntısı abartılı noktada, elindeki kadro hangi sistemi oynar diye düşünmeyip, kafasındaki sisteme herkesin uymasını bekliyor ki, bu çok mantıklı değil.

CAMİANIN DESTEĞİ ŞART

Testi kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur, ben tersini yapıyorum ve diyorum ki, Ceyhun Kazancı-Valerien İsmaiel ikilisinin yeniden yapılanmayı başaracağına inanıyorsa Başkan Çebi bunu camiaya net cümlelerle anlatmalıdır. Tıpkı yıllar önce Üstünkaya'nın yaptığı gibi.

ÖZKAYNAK DEVRİMİ

80'llerin başlarında rahmetli Mehmet Üstünkaya camiaya seslenip "Gerekirse beş yıl şampiyon olmamayı göze aldık, gençlerle yolumuza devam edeceğiz" demişti.

Takımın başına da Miliç'i getiren Başkan Üstünkaya asla pes etmedi.

Yapılanmanın ilk yılında ligi 5. tamamlayan Beşiktaş ertesi yıl ise 15 yıllık şampiyonluk özlemine son vermişti. Dahası, Fikret, Rıza, Ziya, Süleyman, Fuat, Haluk gibi bir çok genç yetenek de kazanılmıştı. Bu manzarada en büyük pay kararlı bir tutum takınan Üstünkaya'ya aitti.

Şimdi Çebi de aynı şeyi yapmalı ve sürecin sancılı olacağını camiaya anlatmalıdır. Camia projeye destek verdiği takdirde Valerien İsmaiel ile devam edilmesinde bir sakınca olmaz. Ancak tam tersi büyük sıkıntı yaratır. Yani milyonlarca Beşiktaşlı örtülü bir proje ile oyalanır ve işler sarpa sararsa çarşı karışır. Dolayısıyla Başkan Çebi, insanları uzun vadeli bir projeye ikna edemez ise yapılanmayı yarışarak yapabilecek olan başka bir ismi göreve getirmelidir.

BU SİSTEMLE ZOR

Karar Çebi'nin... Kazancı-İsmael ikilisinin projesi kısa sürede sonuç verecek bir proje değil. Taraftar sabreder mi, bilemem. Fransız hocanın üçlü savunmada ısrar etmesi, 'Topu rakip sahaya gönderin gerisini orada hallederiz' şeklinde özetleyeceğimiz kaos futbolu, yeni sezon öncesi bana pek umut vermiyor. Beşiktaş bu sistemle özellikle iç sahada çok zorlanır ve en büyük silahı olan seyirciyi de tribünden kaçırır.

GÜNEŞ ÇARE OLABİLİR

Naçizane tavsiyem süreci daha iyi bir sistem ve daha tecrübeli bir teknik adamla geçmektir. Misal Şenol Güneş bu anlamda biçilmiş kaftan.

Dediğim gibi bizimkisi naçizane bir öneri, dikkate alan olur, olmaz, orası herkesin kendi bileceği iş