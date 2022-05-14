Kararlı adımlar atmak şart

Başarıyı elde etmek zor, korumak zordan öte. Beşiktaş'ın durumu bu sözü bir kez daha kanıtladı. Çifte kupalı sezonun ardından yapılan hatalar koca sezonun sessiz, sedasız ve bom boş geçmesine sebep oldu.

Sergen Yalçın'ın imzasında yaşanan süreç, sonrası için belirleyiciydi bana göre. Gömleğin ilk düğmesi hem çok geç, hem de yanlış iliklendi. Önce Sergen Yalçın motivasyonunu kaybetti ki, işin bu tarafında kendisinin sorumluluğun da olduğunu belirtmek gerek. Yeni sezona başlarken Sergen Yalçın da geçen sezon ki Sergen Yalçın değildi.

Vida gevşedi, Larin kayıp

Ardından transferler geldi, Batshuayi, Teixeira, Pjanic başta yenilerin hiçbir iyi performans göstermezken eskiler da eski hallerinden uzaklaştılar. Artık ne Larin eski Larin'di, ne Güven eski Güven, ne de diğerleri. Larin lay lay lom oynadı, N'Kouduo sakatlıktan kurtulamadı, Güven hiç güven vermedi, Vida gevşedi, Pjanic tutmadı v.s Batshuayi derseniz, Belçikalı'nın başarısızlığını anlatacak cümle kurmak zor o nedenle onu es geçiyorum. Beşiktaş yıllar sonra (bir mucize olmazsa) Avrupa'sız kaldı.

Geçmiş olsun.

Bu yemekle doyulmaz

Şimdi asıl mesele tüm bu yaşananlardan ders almak ve mutfağa iyi bir aşçı bulmaktır, çünkü eldeki malzemeyle yemeği yapacak olan o dur. Diyeceksiniz ki Valerien İsmael'in yaptığı yemeği beğenmiyor musun!? Beğenip beğenmemek değil mesele, bu yemek karın doyurmaz, onu diyorum. Benim gibi, Başkan Ahmet Nur Çebi bu gerçeği görmeli ve doğru hamleyi yapmalıdır.

Her telden çalmalı

Beşiktaş'ın teknik direktörü ligin dinamiklerini bilecek, bizim futbol iklimimizdeki yerliyabancı tüm oyuncuların aslında yarı profesyonel oldukları gerçeğini kabul edecek ve ona göre davranacak. Yeri gelecek sert tavırlar takınacak, yeri gelecek nabza göre şerbet verecek, yeri gelecek hakemler üzerinde baskı kuracak (maalesef ligimizin gerçeği bu), yeri gelecek medya üzerinden takımına ve hatta camiasına motivasyon pompalayacak.

Güneş kozu kullanılmalı

Valerien İsmaiel bu söylediklerimi yapabilecek tecrübede değil. Fransız'la devam etmek aynı kuyuya ikinci kez düşmek gibi olur. Beşiktaş yönetimine naçizane tavsiyem; yeni sezonda Şenol Güneş kartını oynamalarıdır.

Peki bu yeter mi, yetmez elbet.

Ondan sonra transfer geliyor; ilk on bir de tartışılmaz şekilde oynayacak bir golcü, bir on numara ekmek gibi, su gibi şart. Önce bu konu çözülmeli, maddi imkanların kalanıyla diğer bölgelere takviye yapılmalı.

Trabzonspor çok güçlü

Bizimkisi testi kırılmadan yol göstermek. Çok güçlü bir Trabzonspor var, Fenerbahçe'nin artık tahammülü kalmadığı için sağlam transferler yapacağı kesin, Galatasaray iç sorunlarla boğuşuyor olsa da onlar da yeni sezonda daha güçlü olacaklardır. Başakşehir, Konyaspor, Alanyaspor, Adanademirspor, Hatay başta dört büyükler dışındaki birçok takım da, çizgisini koruyacak ya da bir adım öteye taşıyacaktır. Böyle bir manzarada şampiyonluk yarışı yapmak, o yarışı sezon sonuna kadar sürdürmek ve sonunda kazanmak hiç kolay değil. Hedefe varmak için iyi doğru hamleler yapıp, sağlam adımlarla ve kararlılıkla yürümek şart.