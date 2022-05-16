Panter Emre

Maçın başlarında biri sakatlık, diğeri hakem kararıyla iki oyuncu çıkınca tüm planlarınız bozulur. Ardından bir oyuncunuz daha atılır ve maçın büyük bölümünü dokuz kişi oynamak zorunda kalırsanız ve üstelik deplasmandaysanız, rakip kim olursa olsun, bu şartlarda, oynamak, kazanmak zordur. Beşiktaş zoru başardı, kutlarım. İşin futbol tarafına pek bakılacak gibi değildi çünkü sahada futbol yoktu. Beşiktaş'ın bir iddiası yok, Göztepe ise ligden düşmüş. Hal böyleyken oyuncuları maça motive etmek bile kolay olmaz, kim kime, dumduma bir oyun izlemeniz büyük ihtimaldir. Welinton'un sakatlığı şanssızlık ama Roiser'in atılması skandal. Hem de iki kere skandal! Birincisi, rakip taç atarken Roiser'in müdahale etmesi bildiğin karakomik hikayelere girer. Sarı kartı yerden göğe kadar hak etti. İkinci sarı kart ise skandalın ikinci perdesi. Oyuncular karşılıklı itişiyor, faul bile yok ve Ümit Öztürk burada oyuncu atıyor. Sonrasında iki kırmızı daha var ve Öztürk ikisini de atladı... VAR devreye girmese Josef de, Jahovic de sahada kalacaktı! Diyorum ya, bu arkadaşın hakemlikle ilgisi yok, ardında kim var, neden hala sahalarda anlamış değilim. Yukarıda anlattığım şartlarda Beşiktaş Larin'in takipçiliği ile öne geçti, ardından üçlü oyunda sık sık öne çıkan Montero'nun asistini Josef gole çevirdi. Göztepe iki kişi fazlayken, Beşiktaş iki kişi öndeydi vesselam. Genç kaleci Emre harika bir maç çıkardı ve Göztepe'nin şuursuz baskısında kalesini gole kapattı. Helal olsun sana çocuk... Görünen o ki, Ersin gitse bile kale yine sağlam ellerde kalacak. Bir cümle de Batshuayi için edecektim ama içimden gelmiyor!..