Emirhan resitali!

İki takımın da şampiyonluk iddiası yok, onun dışındaki iddialar da bu devleri motive etmeye yetmez. Bu şartlarda iyi bir derbi izledik; sağlam bir mücadele, zaman zaman gerilim filmini andıran sahneler, yeteri kadar pozisyon, daha ne olsun! Her iki takımın da savunmalarındaki eksikler nedeniyle maçın bol pozisyonlu geçmesi muhtemeldi.

Öyle de oldu. Maç öncesi yorumumda, "Bol pozisyon olur ama o kadar beceriksiz forvetler var ki, maç golsüz bitse şaşırmam" demiştim. Şaşırdım mı, hayır! Beşiktaş'ın şu maçtaki en önemli kazanımı Emirhan'dır. Çok net oynadı, cesurdu, topla dripling yaptı, harika paslar attı. Batshuayi'ye gönderdiği bir top var ki şapka çıkarılacak cinstendi. Emirhan'ı keyifle izledik, keşke Arda Güler'i de izleme şansımız olsaydı. O da ayrı bir renk katardı derbiye. Neyse! Batshuayi demişken dün yaptığı en iyi şey oyundan çıktığı andan direkt soyunma odasına gitmesiydi. Hiç hız kesmeden Belçika'ya uçması gerekir.

Beşiktaş, savunmasında tedbir alıp ön tarafa gönderdiği uzun toplarla sonuç almak istiyor. Bu büyük takım oyunu değil. Derbilerde rakibiniz de üzerinize geleceği için bu taktik işe yarayabilir (dün olduğu gibi) ancak sizi kendi sahasında bekleyen Anadolu takımlarına karşı etkili olmanız mümkün değil. İsmael yeni sezonda kalacaksa işin bu tarafını düşünmek şart.

Bana göre derbi mücadele anlamında standartların üzerindeydi. Özellikle ilk yarıda orta sahada tam anlamıyla savaş yaşandı. İrfan Can ve Mert Hakan Yandaş'a tribünlerin gösterdiği tepki ve bu iki oyuncunun da fırsatçı davranışları zaman zaman gerilimi arttırdı. Bu sezon direkleri döven (24 kez) Kartal dün de iki kez direğe takıldı, takılmasa kazanabilirdi de.