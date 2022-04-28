Gerçekler

Beşiktaş için bu sezon haftalar önce bitmişti zaten. Çifte kupanın ardından anında Sergen hoca ile imza atıp ondan sonra transfere yoğunlaşmak yerine yaklaşık iki ay gibi bir süreyi Sergen Yalçın'ı oyalayarak geçiren yönetim bana göre arabanın lastiğini aslında o günlerde patlatmıştı. Bu konuda bizzat Başkan Ahmet Nur Çebi'ye, "Sevgili başkan gönül kırıldıktan sonra atılan imzanın çok anlamı olmaz. Çifte kupa kazanmış bir hocanın beklentilerine uygun teklif yapmak ve işi bitirmek gerekir.

Aksi halde ligde yaşanacak her türlü problemin kaynağı olarak bugünler gösterilecek buna hazır olmalısınız" diye nacizane bir uyarıda bulunmuştum. Açıkçası çok da işe yaramamıştı...

Her neyse, olanla, ölene çare yok, o sebeple şimdi işin hal yoluna bakmak ve yeni sezonları kurtarmak adına neler yapılabilir onları konuşmak gerek. Bundan sonraki satırlarda yapacağımız da tam olarak budur.

HİÇ KİMSEYİ ÜZMEDİ

Beşiktaş kadrosunun çok ciddi bir kalite problemi var, bu tartışılmaz bir gerçek. Kaliteli oyuncuların çabalarıyla diğerleri da ayakta kalabilir ve bu sezon böyle boş geçmezdi belki ama onu başaracak teknik adam yoktu kenarda. Sergen Yalçın bu sezon asla işine motive olmadı ya da olamadı, sonrasında göreve gelen Önder Karaveli ise annemin deyimiyle "Aferin delisi" rolü üstlendi. Asla zevahire dokunmadı, rakipler dahil kimseyi kırmamayı iyi teknik adamlık olarak sundu bizlere.

İNADI İPİNİ ÇEKEBİLİR

Ve ardından başlayan Valerien İsmaiel dönemi de hocanın üçlü savunma takıntısı sebebiyle geleceğe dair umutları azaltmaktadır.

Bir teknik adamın kendi kurmadığı bir takımda sistem konusunda ısrar etmesi hayatın akışına uygun değildir. Dolayısıyla Valerien İsmaiel konusunda Başkan Çebi kesinlikle çok iyi düşünüp kararını vermelidir.

Eğer hocanın sistemine inanıyorlarsa devam edilmeli aksi halde sezon sonu yollar ayrılmalıdır.

EN AZ 15 KİŞİ YOLCU

En önemlisi bu işler çok çabuk yapılmalı ve ardından kadro mühendisliğine geçilmelidir. Çünkü gerçekçi davranılacak ise eğer Beşiktaş transferin en hareketli takımı olmak zorundadır. En başta kimi kalitesizliğinden, kimi oynamaya değil keyif çatmaya geldiğinden, kimi de yaş haddinden ayrılması gereken isimlerle en kısa sürede yollar ayrılmalıdır. Yani N'Sakala, Douglas, Mehmet Topal, Oğuzhan, Teixeira, Ljajic, Larin, Lens, Gökhan Töre, Batshuayi, Pjanic, Güven Yalçın, Kenan Karaman, Salih Uçan ve artık çok yaşlanan Atiba (Beşiktaş tarihinin en başarılı yabancılarından biridir, kesinlikle onore edilmelidir), dahil yeni sezonda bu takıma fayda sağlamayacak isimlerle bağlantı koparılmalıdır.

KADRONUN TEMELİ

Gidenlerle vedalaştıktan sonra eldeki listeye bakılmalı... Bana göre o listede, Ersin, Rıdvan, Montero, Welinton, Necip, Umut Meraş, Josef de Souza, N'Kouduo, Ghezzal, Rosier, Gedson Fernandes, Serdar Saatçi, Kerem Kalafat, Can Bozdoğan, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş dışında kimse yok ve olmamalı... İşte bu temel üzerine kesinlikle nokta atışı transferler yapılmalı ve Beşiktaş gelecek yıllarını kurgulamalıdır.

Saldım çayıra, Mevlam kayıra mantığıyla beklemek, bazı oyuncular için "Belki bu sezon daha iyi oynar" diye boş hayallere kapılıp yola devam etmek Beşiktaş'ın gelecek yıllarını da tehlikeye atmaktan öte bir işe yaramaz. Bize düşen sorunu doğru tespit edip çözüm önermek.

Şekilde görüldüğü gibi yaptığımız da budur... Tabii anlayana!