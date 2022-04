Kod adı Kartal-1

Sevgili Beşiktaşlılar, bu yazıyı okuduğunuzda Kartal'ın yaz transferinde neler yapacağını net olarak anlayacaksınız. O nedenle, lütfen dikkat! Önce şunu belirtelim, yayıncı kuruluş ihalesi 150 milyon dolara netleşince kulüplerin kasalarına girecek paralar da üç aşağı, beş yukarı belli oldu. Dolayısıyla transfer için ayrılan bütçeler daha gerçekçi bir şekilde belirlenmiş durumda. Beşiktaş bu yaz transferine 25 milyon euro ayırdı. Bu rakamla, Valerien İsmaiel'in verdiği rapora göre, bir golcü, bir kanat forvet, bir orta saha ve iki stoper alınacak. Alternatif olarak birkaç yerli isim de gündemde.



ÖNCELİK BATSHUAYI'DE

Gelelim Valerien İsmael'in raporunun içeriğine. Öncelikle, Batshuayi'nin bonservisi alınabilirse bu oyuncunun kalmasını istiyor Fransız teknik adam. Yönetim bu transfer için beş milyon euro bonservis bedeli ayırmış durumda. Rakam daha yukarıya çıkmayacak! Bu rakama Batshuayi'nin bonservisi alınamazsa, Valerien İsmael'in de istediği Sörloth için Gedson Fernandes formülü denenecek. Beşiktaş, Leipzig'e 7 milyon Euro bonservis bedeli verip sonraki satıştan da yüzde 50 pay önerecek. Leipzig bu teklifi kabul ettiği takdirde bu transferin bitmemesi için başka bir engel kalmıyor.



SÖRLOTH'A GEDSON FORMÜLÜ

Eğer, Sörloth, Türkiye'ye gelmeyi kabul eder ve Trabzonspor da Beşiktaş'tan daha iyi bir teklif sunar ise bu taktirde Kara Kartal'ın hedefi Cornelius olacak. Çünkü İsmael bu oyuncu için de yeşil ışık yakmış durumda. MLS Ligi'nde oynayan Polonyalı Buksa, Kasımpaşa'nın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Muleka ve Paşa'nın yerli golcüsü Umut Bozok da Kartal'ın radarında. Batshuayi, Sörloth ya da Cornelius'tan biri olsa da ikinci bir golcü arayışı da devam edecek. Çünkü sözleşmesi bitecek olan Güven Yalçın'ın Almanya'dan gelen teklifleri değerlendirmek istediği biliniyor.



RIDVAN&ERSİN GİDERSE!

Hesaba katılmayan gelişmelerin olması da muhtemel. Örneğin Rıdvan ve Ersin satılabilir. O taktirde hedef oyuncuları almak için daha fazla fedakarlık yapmak mümkün. Burada önemli olan, İsmaiel üçlü savunmayı oynatmak için önde top tutan, atak sonlandıran bir golcü ve bir sol kanat alınmasını kesinlikle istiyor. Aynı şekilde, Rıdvan-Gedson-Josef-Roiser'in yanına Okay gibi dripling özelliği olan bir orta sahayı da kesin olarak istiyor.



YERLİLER 'YAKIN' TAKİPTE

Beşiktaş'ta orta saha için ilk düşünülen isim Okay Yokuşlu... Savunma için de yerlilerden Koray Günter ve Abdülkerim Bardakçı ilk sırada. Giresunspor'un beğenilen sol ayaklı stoperi Alexis Perez de listede olan bir diğer isim. Teknik adam Valerian İsmael listesini vermiş, strateji belli, eğer Michy Batshuayi, Okay Yokuşlu, Koray Günter, Abdülkerim Bardakçı ve Adam Buksa hep birlikte olursa diğer tüm isimleri unutabilirsiniz.



YENİ STOPER VİDA'YA BAĞLI

Yeni sistemin en önemli bölgesi hiç şüphesiz geri üçlü, yani stoperler. Vida 2 milyon euro'ya inmiş durumda, daha da inmesi isteniyor, kabul ederse bir yeni stoper alınır iş biter, Vida daha fazla fedakarlık yapmaz ise yollar ayrılır iki stoper alınır. Hemen belirtelim; İsmael özellikle ilk 11 için düşündüğü transferlerin kampın ilk gününe yetişmesinin çok önemli olduğunu da yönetime ısrarla bildiriyor.



TÜM PLANLAR DEĞİŞEBİLİR

Özetleyecek olursak; Beşiktaş ve tüm kulüplerin transfer süreçleri birden fazla değişkene bağlı. Yayıncı kuruluştan gelecek nakit, UEFA'nın FFP denetlemesi bile tüm planları değiştirebiliyor. Ben size Beşiktaş'ın bu yaz uygulayacağı stratejiyi tüm detaylarıyla yazdım, ilgilendiği oyuncuların da yüzde 90'ı burada. Dolayısıyla bu yazı size transfer sezonunda iyi bir kılavuz olacaktır.