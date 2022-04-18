Yeni Beşiktaş

Valerien İsmael, Pjanic, Larin, Atiba gibi gelecek sezon kadroda olmayacak isimleri kenarda bırakıp, kafasındaki sistemi, kafasındaki oyunculara ezberletmeye çalışıyor. Günü kurtarmak için değil geleceği kurgulamak için çaba harcıyor. Alkış...

İsmael'in sisteminde gerideki ana kofra Montero... Sağa, sola, öne, arkaya tüm elektrik dağıtımını İspanyol yapıyor.

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Rıdvan'ın görev tanımı da değişti, artık çizgiden gidip etkisiz ortalar yapmak yerine içeri kat edip arkadan gelene kulvar açıyor.

Geriden destek veren varsa önüne bırakıyor, gelen-giden yoksa kendi zorluyor. Bu yeni görev tanımı Rıdvan'ı geliştirecektir diye düşünüyorum.

Valerien İsmael'in en güvendiği isimlerden biri de Josef... Orta sahada "Aldırma, Döndürme, Oynatma" formülünü uygulama görevi onun. Rakip savunmadan dönen tüm topları kovalıyor, alıyor, alamadığı zaman da rakibin etkili atak yapmasını önlemek için bozgunculuk yapıyor. Yine çok etkiliydi.

Giresunspor ilk yirmi dakikada öne-arkaya iyi koştu ve Beşiktaş'ın, topla uzak akraba stoperleri Necip- Vida ikilisini baskı altına alıp zaman zaman da top kaptılar. Ancak etkili bir pozisyon ürettiklerini söylemek zor.

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Buna karşılık maçın büyük bölümünde oyunu kontrol eden Beşiktaş kanat ortaları ve şut denemeleriyle sonuca gitmeye çalıştı. Batshuayi önde top tuttu, pozisyon buldu, harika bir denemesi vardı o pozisyonda da Orkun'un ayaklarına takıldı.

Muadilleri çıkıp, Güven, Pjanic, N'Kouduo ve Umut girince de sistem aynen çalıştı. N'Kouduo'nun meşin topu sevmek yerine döverek oynamaya çalışması etkinliğini azalttı.

Beşiktaş kazanabilirdi, bunu hak etti. Güven girdiğinde Batshuayi de sahada kalsa belki kazanmak daha kolay olabilirdi.