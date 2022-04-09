Yeni bir yıldız mı!

Üçlü savunma uzmanı olduğunu söyleyen Valerien İsmael, Trabzon deplasmanında iddiasını kanıtlamış ve elindeki kadro o sisteme çok uygun olmasa da, müthiş bir oyun disipliniyle tüm takımın sisteme bağlı kalmasını sağlayıp ilk maçında takdir toplamıştı.

Rakibin en etkili silahlarını bile etkisiz hale getiren, orta sahadan geriye ve öne destek sağlayan, topa sahip olduğunda beşli orta sahaya geçip, topu kaptırdığında önde baskı uygulayan ve anında beşli savunmaya dönen bir takım var şimdi karşımızda.

Eğer İsmael bu sistemi aynı disiplinle uygulamaya devam eder ve bir ezber yaratabilirse Beşiktaş'ın sadece bir sistemi değil kendine özgü bir ekolü bile olabilir. Bunun için sabırlı olmak ve sisteme uygun nokta atışı transferler yapmak ve özellikle iyi bir golcü almak şart kere şart.

Trabzon deplasmanındaki başarılı uygulamadan sonra bugün Alanya karşısında denenecek sistem. Hocanın disiplini, kenardaki heyecanı, bugün dahil her maçta iştahlı, azimli bir Beşiktaş izleme ihtimalimizin yüksek olduğunu gösteriyor bize.

Umarım yanılmayız. Çünkü üçlü savunma futboldaki en zor ama en etkili sistemdir.

Gerçek anlamda uygulamak hakikatten büyük bir bilgi ve çok fazla tekrar ister. İsmael yeterli bilgiye sahip ve antrenmanlarda da gereğin yapıyor gibi… Helal olsun belki de kariyerinin en büyük çıkışını Beşiktaş'ta yapacak ve belki de yeni bir yıldızın doğuşuna şahitlik ediyoruzdur, kim bilebilir ki!?

Öte yandan dün yine Beşiktaş camiası acı bir haberle sarsıldı. Fikret Orman yönetiminin başarılı yöneticilerinden Ahmet Ürkmezgil'in sevgili eşi Füsun hanımefendi Hak'kın rahmetine kavuştu. Bir hafta önce de yine eski yöneticilerden Süleyman Eren annesini kaybetmişti.

Sevgili dostlarımıza baş sağlığı dilerken ebedi aleme uğurladığımız Münevver Eren ve Füsun Ürkmezgil'e Allah'tan rahmet diliyorum.