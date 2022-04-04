Uzmanmış!

Beşiktaş'ın üçlü savunma oynaması maç öncesi kafamda deli sorular oluşturmuştu.

Trabzonspor'un ön taraftaki hızlı ve teknik oyuncularına gün doğar diye düşünmüştüm. Maçın ilk dakikalarından itibaren soru işaretleri uçtu, gitti; Valerien İsmael, "Üçlü savunma uzmanıyım" diyordu ya hakikatten öyleymiş.

Sistemi hatasız uygulattı.

Nwakaeme, Visca, Bakesetas gibi oyuncular topla buluştukları anda Josef, Can, Ghezzal, Rıdvan, Rosier hem baskı uyguladılar hem de topu rakip sahaya çok iyi taşıdılar.

Savunmadaki üç stoper de risk almadan topu ön tarafa göndermeyi bildiler.

Kaçırdığı penaltı dışında Batshuayi bile en iyi oyunlarından birini oynadı.

Maç boyu üç pozisyon bulan Trabzonspor bir gol atarken, çok daha fazla pozisyon bulan Beşiktaş da bir golde kaldı. Yenilen golde Ersin'in kaleyi gereksiz yere boşaltması büyük hataydı.

Beşiktaş golden sonra beş dakika ciddi panik yaşasa da kısa sürede toparlanıp Rosier'le golü bulurken, Uğurcan'ın da bu golde hatası olduğunu söylemeliyim.

İki takım da gerçekten büyük bir mücadele örneği sergilediler.

Siopis, Dorukhan Trabzonspor'un en iyileriydi. Beşiktaş'ta, arkadaşlarına göre nispeten etkisiz olan Teixeira dışında kötü oyuncu yoktu.

Siyah-beyazlı oyuncular bitiricilik noktasında biraz becerikli olsalar maçı kazanmaları işten bile değildi.

Sonuç olarak, Trabzonspor zaten şampiyon, Beşiktaş ise kalan haftalar için iyi sinyaller verdi.

Zorbay Küçük'ün penaltı ve kırmızı kart kararları doğru. Bazı oyuncuların sarılarını es geçerken, bazılarına da gereksiz gösterdi.

Batshuayi'nin pozisyonu penaltıydı ama öncesinde de faul olabilir.

VAR devreye girip soru işaretlerini gidermeliydi.