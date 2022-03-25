Kaçırdık!

Portekiz'in en hareketsiz oyuncusu Ronaldo'ydu, onun dışında hep hareketli ve iki yönlü oyuncuları seçmiş Santos. Kararlı davranmış.

Kuntz için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Savunmayı Merih, Çağlar, Ozan üçlüsüyle kuran Alman teknik adam orta alanda kararsız kalmış. Kreatif iki oyuncuyu Hakan ve Orkun'u göbekte kullanan Kuntz, kanatlarda ise Zeki ve Berkan riskine girmişti.

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İlk yarıda özellikle kanat oyuncularımız ayakkabılarını ters giymiş gibi yerlerini ve yeni görev tanımlarını yadırgadılar.

Sağ geriden sürpriz çıktığında etkili olan Zeki önde aynı şeyi yapamadı, keza solun yabancısı Berkan Kurtlu da öyle.

Bu durum savunma ile hücum bağlantısı kurmamızı engellerken, çabuk oyuncularla iyi top kullanan Portekiz'in işini kolaylaştırdı ve ilk yarıda iki gol buldular. Biz rakipten en iyi tanıdığımız Ronaldo'yu durdurduk, bir de Orkun'la direndik, hepsi bu. Koca 45 dakika boşa gitti vesselam.

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İkinci yarıda Cengiz biraz sazı eline alıp, kanatlardaki Zeki ve Berkan da nispeten daha cesaretli oynayınca kontrol bize geçti.

Burak Yılmaz'ın golüyle umutlandık, çok şey beklediğimiz ama bana göre sistemsel kargaşa yüzünden etkisiz kalan son dönemin parlayan isimlerinden Kerem çıkıp Enes girince ön tarafta da şeklimiz değişti.

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Kazandığımız penaltıyı Burak dışarı atınca bizim için maç bitti.

Yazık oldu, uzatmaya gitsek ipin ucundaki Santos ile birlikte tüm Portekiz takımı panikler ve avantaj bize geçebilirdi.

Olmadı… Zor atıp, kolay gol yiyen bir futbol kültürümüz var ve bu her karşılaşmada başımıza binbir türlü bela oluyor.

Yakaladığımız birçok pozisyonu değerlendiremiyoruz ve bir anlamda buna alıştık ama bu seviyede penaltı kaçırma lüksümüz yok!

Kaçırdığımız sadece penaltı değil Dünya Kupası yolunda Katar biletiydi! Yazık oldu.