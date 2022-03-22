İsmael olmaz, peki ya Güneş!

Beşiktaş bu sezona dair tüm hedeflerinden kopmuşken yeni sezon planlamasına başlayıp başlamama konusunda da kararsız görünüyor.

Normal şartlarda eli güçlü olan bir yönetim bir an bile kaybetmeden yeni sezona dair tüm planlamalarını yapar ve ona uygun adımları atardı.

Ancak mevcut şartlar bu kadar keskin bir yapılanmaya izin vermiyor gibi.

KAFALAR Bİ DÜNYA!

Kulüplerin içinde bulunduğu maddi sıkıntılar malum, yayın ihalesi de henüz sonuçlanmadığı için önümüzdeki yıla dair kulüpler gelir-gider hesabı yapmakta zorlanıyorlar.

Öte yandan işin içine taraftar baskısı girdiği için çelişki dolu açıklamalar ya da sızdırılan haberler kafaları "bi dünya" yaparken gerilimi de arttırıyor.

ISMAEL OLMAZ!

Bir bakıyorsunuz, Valerien İsmael ismi gündeme geliyor bir bakıyorsunuz, "İsmael ismi bilerek ortaya atılıyor amaç ölümü gösterip sıtmaya razı etmek" türünden bir başka sızıntı dolaşıyor ortalarda.

Tüm bunların temel sebebi imkansızlıklar nedeniyle yaşanan kararsızlık ve de şeffaflıktan uzak yönetim anlayışı.

ŞENOL GÜNEŞ'E KARŞI TEPKİ VAR

Önder Hoca ile yollar ayrılacak orası belli ama yerine kim gelecek; Şenol Güneş mi, yoksa bir yabancı mı?

Yönetim içinde Güneş'e şiddetle muhalefet edenler var, bazı yöneticiler de isimsiz yabancılara kesinlikle karşı çıkıyorlar.

İsimli bir yabancı getirmek için ise kesenin ağzını açmak şart ama kese pek dolu değil… Son yapılan sponsorluk anlaşması bazı imkanlar yaratıyor elbette fakat o paralar büyük ölçüde transfer döneminde harcanacak.

Yani teknik adam konusunu daha uygun şartlarda halletmek istiyor yönetim.

CEYHUN KAZANCI'NIN KAZANI KAYNIYOR

Beşiktaş'ın profesyoneli Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları, daha önce Pinheiro olayında yaptığı gibi şimdi de Valerien İsmael'le her konuda anlaşılmış gibi açıklama yapması kendisine karşı olan tepkileri çığ gibi büyütmüş durumda. Artık kapıya en yakın koltukta oturduğunun farkında olsa iyi olur!

ÖNDER HOCA BAŞARAMADI

Manzara hiç hoş değil. Takım hedefsiz kalmış, alt yapıdan gelen Önder hoca yeni sezona gençleri hazırlaması beklenirken Necip, Kenan Karaman gibi bir adım ileri gitmeleri mümkün olmayan oyunculara takılıp kalmış… N'Kouduo neredeyse sezon boyu sakatlıkla boğuşurken; Alex Teixeira, Batshuayi başta yeni transferlerin hiçbiri verimli olamamış.

Dahası Mayıs'ta kongre var.

Hiçbir yönetim kongreye bu şartlarda gitmek istemez doğrusu ama yapacak da bir şey yok.

O nedenle Mayıs'ta çok ilginç bir kongre yaşanacak.

Kimlerin aday olacağından çok projeler öne çıkacak, kim camiaya, sorunları çözeceğine dair umut verirse muhtemelen o kazanacaktır