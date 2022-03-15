Lütfen istifa et!

Beşiktaş yine Önder Hoca'nın vizyonunu özetleyen bir oyuncu topluluğuyla çıktı sahaya; Kenan Karaman, Necip!

Takım ilk yarıda pozisyonlar buluyor ama tamamen risk alarak yapıyor bunu.

Galatasaray'a öyle boş alan bırakıyorlar ki kaptırdıkları her top tehlike yaratıyor.

Çünkü rakipte Kerem gibi hızlı bir oyuncu var ve bu oyuncuya tedbir de alınmamış.

Öbür taraftan top kaptırmak derken öyle birkaç kere değil, Kenan ayağına gelen her topu anında kaybetti, Güven ve Atiba ona keza...

Galatasaray ilk yarıda iki gol buldu ki, ikinci gol öncesi Umut'a yapılan net bir faul var! Ben demiyorum, hakem kendi söyledi (!) daha doğrusu maç içinde aynı pozisyonlarda üç kez faul verdi, bir tek golden öncekini vermedi!

Sonraki kararlarıyla önceki kararını tekzip etti vesselam.

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Güven, Kenan, Atiba çıkınca Beşiktaş oyunu biraz toparladı.

Josef ve Rıdvan girince ise maçı kontrolüne aldı.

Bu sürede bir gol attı, bir çok da pozisyon buldu.

Özellikle Rıdvan sol kanadı koridor yaptı, kafayla denedi olmadı sonra ayakla attı, hem de sağıyla.

Batshuayi, Larin, Ghezzal, Teixeira'nın yapamadığını yaptı genç Kartal. Helal olsun.

O zaman şunu sormak lazım ey Önder hoca; sen nasıl bir teknik adamsın ki, ilk onbire koyduğun beş oyuncu sapır sapır dökülürken kulübede oturttukların maçın şeklini, şemalini değiştiriyor?

Bak Sevgili hocam, bu iş olmaz, sen bu yükü taşıyamıyorsun, senin vizyonun Kenan ve Necip'in ötesine geçemiyor, uzatma ve lütfen istifa et.

Beşiktaşlılar'ı daha fazla üzme!

Öte yandan Torrent dibe vurmuş takımı kısa sürede toparladı, Galatasaraylı oyuncular Terim döneminde yürüyemiyorlardı şimdi koşuyorlar.