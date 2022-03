Önder Karaman!

Önce yiğidin hakkını (!) verelim!.

Bak Önder hocam, sen Kenan'ı futbolcu sanıyorsun ya işte o noktada bitiyorsun. Yeni sezonda kim gelir bilmem ama sen gidersin hocam, gitmelisin de net!

Evet harika bir kupa maçı izledik.

Kayserispor ilk on dakikada etkili oynadı bir gol attı, Beşiktaş 65'e kadar rakibini adeta ezdi, yedi-sekiz pozisyon buldu ama sadece bir gol atabildi. Hikaye bu kadar basit.

Beşiktaş önde basıyor, Ghezzal, Atiba ve Texeira ile iyi top kullanıyor ama Kenan ve Umut Meraş'ın pas trafiğini bozup rakibe nefes aldırmaları nedeniyle emekler boşa gidiyor. Manzara böyleyken dahi çok sayıda pozisyon ise Batshuayi'nin beceriksizliğine kurban gitti.

Normal şartlarda ilk on dakikadan sonra oyunu bu kadar domine eden Beşiktaş'ın dört-beş gol atması lazım ancak bu bir türlü olmuyor. Eee atamayana da atıyorlar doğal olarak.

Nitekim Kayserispor bulduğu ilk kontratakta ikinci golünü attı… Konuk takım az ve öz oynadı, fırsatçılık yaptı, kalesini iyi savundu ve turu aldı, kaçtı.

Tebrikler.

Gelelim hakeme. Kayserisporlu oyuncular Ghezzal'ı adeta nöbetleşe dövdüler, Halil Umut Meler sadece parmaklarıyla saymakla yetindi.

Sonlara doğru omuz omuza mücadelede kendisi pozisyonu net görüp devam ettirmesine rağmen eyyamcı yardımcısına uyup kırmızı kart gösterdi. VAR uyarmasa bir skandala daha imza atacaktı. Öbür taraftan Necip'in içinde olduğu pozisyonda, top Kayserisporlu oyuncunun eliyle temas ediyor her ne hikmetse VAR uyarmadı bile. Yazık bu ülke futboluna, gerçekten yazık.