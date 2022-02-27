Ghezzal ve Umut

Beşiktaş'ın temel direklerinden biri Josef, eğer yürüyecek hali varsa oynamalıdır! Çünkü Josef'siz orta saha ayakta duramıyor. Bu gerçeğe silah çeken Önder hoca hatasından dönmese Beşiktaş'ın dün Sivas'ta asla kazanamazdı.

Kartal iyi başlayıp golü bulduktan sonra manzara değişmiş, Sivasspor büyük baskı kurmuş… Dönen topları almaları gereken Atiba ve Necip alamıyorlar, alsalar da ayaklarında tutamıyorlar.

Önlerindeki Kenan, Batshuayi ona keza. Yani tedbir almak lazım ama ne gezer! Gol geliyorum diyor ve sonunda geliyor… Sonra yine iyi oynayan Beşiktaş ve sahanın en iyi iki adamı sahne alıyor. Umut Meraş'ın nefis ortasına Ghezzal kafa vurmuyor adeta kafa şutu atıyor.

Beşiktaş öne geçti ama orta saha hala aynı durumda. Sivasspor yine baskı kurdu. Bu kez Önder hoca seyretmeyi bıraktı Josef'i aldıysa da ağrı hisseden Necip çıkınca yorgun Atiba yine sahada kaldı. Dolayısıyla orta alana gerekli dinamizm tam olarak gelmedi.

Ev sahibinin baskısına kontrataklarla karşılık vermeye çalışan Beşiktaş penaltıyla farkı ikiye çıkardı. Normal şartlarda, Güven girecekse Kenan Karaman çıkar ama Önder hoca maalesef son haftalarda bir kıpırdanma içinde olan Alex'i alıyor oyundan! Pes!

Yahu oyunu tutmak istiyorsan Alex, Ghezzal sahada olacak, enerji ihtiyacın varsa Can Bozdoğan'ı, orta bölgeye akıl da koymak istiyorsan Josef'i atacaksın sahaya.

Amerika'yı yeniden keşfetmenin alemi yok.

Her neyse Beşiktaş çok zorlansa da önemli bir üç puan daha aldı.

Maçın hakemi Alper Barış Saka iyi niyetliydi, kritik pozisyonlarda VAR desteği de doğru şekilde geldi.

Maçın kaderine etki etmediler.