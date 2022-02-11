Penaltı canavarı!

Oyunun ilk dakikalarında önde baskı kurmaya çalışan Göztepe attığı taşın ürküttüğü kurbağaya değmeyeceğini anlayıp kontratak düzenine geçti. İkinci yarının başından itibaren oyunu kontrol eden Beşiktaş üst üste pozisyonlar buldu..



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Uzatma dakikalarında da manzara değişmedi, Beşiktaş oyunu Göztepe sahasına yıkarken, İzmir temsilcisi kontratak düzeninde kaldı. 120 dakikanın toplamında Ghezzal, Bathshuayi ve Larin ile 7-8 pozisyon bulan Beşiktaş topu çerçeveye gönderemedi. Oğuzhan ve Texeira'nın tarifi imkansız kötü oyunları da öndeki etkinliği azaltan faktörler arasında ilk sıradaydı.

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Oğuzhan bildiğin emekli olmuş, Texeira ise kariyeri boyunca ne yaptıysa onların tümünü inkar edercesine topla boğuşuyor. Ben eski ben değilim, diyor adeta. Göztepe oyunun büyük bölümünde savunmasını sağlam tutup Ndiaye ve Halil ile kontraya çıkıp tehlike yarattı. İyi mücadele ettiler.

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Sonuç olarak sahadaki yaklaşık 30 futbolcu 120 dakikada bir gol atmayı başaramayınca sonucu penaltılar belirledi. İlk penaltıyı İrfan Can kurtarınca siyah-beyazlı yürekleri bir korku sarmış olsa da, sonrasında Ersin sahne alıp tura planjon yaptı. Bravo Ersin, tam bir penaltı canavarı oldun…

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DİKKAT!: Dün kadroda yer bulan Beşiktaş'ın genç yeteneklerinden Kerem Kalafat, basit oynadı ama yeri geldiğinde ikili sıkıştırmaya rağmen hiç paniklemeden topu rakiplerinin üzerinden aşırtarak kalitesini ortaya koydu. Bu çocuk daha fazla süre almalı…