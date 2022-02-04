Gedson patlaması

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i gelecek yılki kadrosuna katarak hem önemli bir oyuncu transfer etmiş oldu, hem de G.Saray'ı yeni bir kaosa sürükledi.

Elbette bu transfer rakibin moralini bozmak için yapılmadı ama G.Saray cephesinde, gerçeklerden çok uzak şekilde "Gedson geldi, geliyor" tarzında öyle söylemler oldu ki taraftar da doğal olarak yönetimden sızan haberlere inandı.

Gedson'u Beşiktaş kapınca yıkım da büyük oldu. Darbenin şiddetini arttıran Kartal'ın değil Aslan'ın tavırları oldu vesselam.

Beşiktaş taraftarının sevinci, rakibinin ise üzüntüsü katlandıysa bunun sebebi iş bilenlerle, bilmeyenlerin yarışmasıdır.

Hemen belirtelim Beşiktaş son anda devreye girip bitirmedi bu transferi.

Sezon başında Benfica ile Gedson için görüşmeler yapıldı.

Portekiz kulübü öncelikle oyuncunun beklenen çıkışı yapıp yapmayacağını görmek istiyordu. İş sürüncemede kaldı.

Aynı günlerde G.Saray kiralık olarak istiyordu ama Benfica, Gedson'u bonservisiyle birlikte isteyen Beşiktaş'ın teklifini cebine atmış olmanın rahatlığıyla reddetti Cim Bom'u.

Yani Aslan tam işi bitirecekken, Kartal gelip avı kapmadı. Beşiktaş yaklaşık altı ay önce düştü bu avın peşine, stratejini belirledi ve uyguladı. İşi tesadüflere bırakmadı.

Gedson gibi bir oyuncuyu 5 yılda ödenecek 6 milyon euro'ya almak, yıllık da 1.3 milyon euro'ya anlaşmak büyük iş.

Borcun vadesi bitmeden Beşiktaş Gedson'u parlatır, satar ve verdiğinden fazlasını da kazanır.

Hayırlısı olsun.

YENİ ŞEYLER SÖYLEMELİ

Geçenlerde Önder hocanın katıldığı bir yayındaki serzenişi garibime gitti.

"Larin'i oynatsam da eleştiri alıyorum, Kenan'ı oynatsam da" diyordu özetle... Tamam işte hocam, bunları Sergen hoca da sürekli yaptı ve bir çözüm bulamadı. Larin formsuz ya da imza atmadığı için motivasyonunu kaybetmiş durumda, Kenan ise bu haliyle asla faydalı olamaz. Tam bu noktada denenmişi denemekten vazgeçip, yeni bir şeyler söylemek lazım... Sonrası kendiliğinden gelir...

Yeni çözümler üretip bir süre yol aldıktan sonra bir de bakmışsın Larin ya da Kenan form tutmuşlar, o taktirde yine oynatırsın... Ancak bu halleriyle o iki limana sığınmaya çalışırsan eleştiriler süreceği gibi başarı da gelmeyecektir

CYLE LARİN'İN DURUMU MANİDAR

Yukarıda Larin formsuz dedik, burada nedenini de söyleyelim; imza!.. Henüz istediği sözleşmeyi alamadığı için keyfi yerinde değil arka direk Larin'in...

Sağlam sözleşme istiyor ve onu alma şansı da yok. Ya 1.7 milyon euro'yu kabul edip eski günlere dönecek ya da menajerinin gazıyla naz yapmayı sürdürecek ve sezon sonu gidecek.

Çünkü Larin'e bir yıllık 2.5 milyon euro kimse vermez, Beşiktaş hiç vermez

BEN DE VARIM

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, genç oyuncuların oynayacakları süre konusunda olaya müdahil olduğunu söylemek zorunda hissetti!

Garip, orada bir teknik adam var, sen de futbol direktörü olarak olaya müdahil olabilirsin bu anlaşılabilir bir şey de, aile sırlarını herkesin bilmesine gerek var mıydı!?