Büyü!

Artık birilerinin Beşiktaş teknik adamlarına büyü falan yaptığını düşünmeye başladım! Yoksa, başka türlü nasıl olur da, her maçta; ayağında top tutamayan, dripling yapamayan ve üç metre yanındaki pas veremeyen Larin'e 70-80 dakika sabrederler ki!? Aynı şekilde büyü etkisinde olmayan bir teknik adam Gökhan Töre'den ne bekleyebilir ki!? Top tutamaz, çalım yapamaz, pas veremez, orta atamaz, şutu saymıyorum bile… Her maçta manzara böyleyken, kim, hangi mucizeyi bekleyerek böyle bir oyuncuyu sahaya sürer ki!? Uzatmayalım, Sevgili Önder Karaveli, ayağına gelmiş bir fırsatı tepiyorsun! Denenmişleri denemekle bir yere varamayacağını anlamadın gitti, o zaman sen de çok fazla bir yere varamazsın, benden söylemesi…

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Karagümrük, Volkan Demirel'in birkaç maç önce söylediği gibi "sevgiyle" oynayan bir takım,. Yani taktikle falan işleri yok! Yürüyorlar adeta. Peki Beşiktaş ne yapıyor!? Larin ayrı saçmalıyor, Oğuzhan ayrı… Dakika 46 ikisi de çıkar ve yerlerine de Can ve Güven giren… Sonra da Batshuayi çıkacaksa onun yerine de Alex girer. Futbolun matematiği bu, eğer futbolun matematiğine silah çekerseniz, kendinizi vurursunuz. Önder hoca da öyle yaptı, kendi ayağına sıktı! Beşiktaş, yürüyen Karagümrük karşısında ikinci yarıda resmen döküldü. Allah'tan rakibin hatalara ceza kesecek hali yoktu, öyle geldi üç puan. Benden naçizane tavsiye; Gökhan Töre ve Kenan Karaman'ı yok sayacaksın, Önder hocam. Ghezzal'ı Allah korusun ölmediği müddetçe oyundan almayacaksın… Oğuzhan kış soğunda ve yaz sıcağında oynayamaz, baharda da yorgunluk çarpar… Yani ben de isterim oynasın ama ona uygun bir mevsim yok… Olsa can feda. Yani zorlama hocam! Beşiktaş iki haftadır çok kolay kazanması gereken maçları kılpayı kazanıyorsa sebebi yukarıda saydığım etkisiz elemanların hal ve gidişleridir. Önder hoca denenmişleri denemekten vaz geçmeli… Net!