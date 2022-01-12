Kartal ve Aslan yavrularına dikkat

Trabzonspor 40 yıllık özlemini sonlandırmak için tam gaz yoluna devam ederken, üç büyükler teknik direktörlerinden kaynaklanan bir belirsizlik içinde ayakta durmaya çalışıyorlar.

İşin doğrusu bu üç takım için de lig bitmiş durumda. İşte bu kriz gibi görünen ortam aynı zamanda bir fırsattır. Beşiktaş'ın rahmetli Mehmet Üstünkaya ile 70'li yılların sonunda başlattığı öz kaynak devriminin bir benzerini bugün üç büyük kulüp de, en azından ikisi yapabilir.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk özlemi sekiz yılı bulduğu için belki çok rahat davranamaz ama Beşiktaş ve Galatasaray için büyük fırsat var.

Beşiktaş kadrosundaki gençleri bir hatırlayalım; Ersin (21), Emre Bilgin (17), Montero (22), Serdar Saatçi (18), Rıdvan Yılmaz (20), Can Bozdoğan (20), Emirhan ilkkan (17), Hasic (20), Atakan Hüner (22), Güven (22), Kerem Kalafat (20)… Tıpkı Üstünkaya döneminin Ziya, Süleyman, K.Haluk, Fuat, Rıza, Fikret ve diğerleri gibi… Üstünkaya döneminde genç yeteneklerin arasına Trabzonspor'un yıldızları Mehmet Ekşi, Necdet Ergün, Serdar Bali, Ali Kemal katılınca 15 yıl süren şampiyonluk özlemi sona ermişti.

Şimdi böyle bir özlem de yok. Yani baskı daha az. Saydığım gençlerin arasına 4-5 yıldız oyuncu koyup geleceğin Beşiktaş'ı kurulabilir.

Aynı şey G.Saray için de geçerli.

Işık Kaan Arslan, Erencan Yardımcı, Gökay Güney, Süleyman Luş, Atalay Yıldırım, Yunus Akgün, Kerem, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Barış Yılmaz, Morutan, Cicaldau gibi hepsi 25 yaş altı olan isimlerle sağlam bir temel atılıp geleceğin G.Saray'ını oluşturmak mümkün.

F.Bahçe'de de bir çok genç isim var ancak yılların şampiyonluk özlemi bahsettiğim türden bir yapılanmaya izin vermeyebilir.

Dolayısıyla Beşiktaş ve G.Saray bu fırsatı kaçırmamalı ve aslında kendilerine böyle bir fırsat yaratan Trabzonspor'a da belki bir teşekkür etmelidirler.

Krizler aynı zamanda fırsatlarla doludur. Bakalım kimler bu krizi fırsata çevirebilecekler.