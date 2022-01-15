Çocuk gibi!

Beşiktaşlı oyuncular yürümekten koşmaya geçmeye çalışan çocuk gibi… Sanki geride kalan sezon üç kupayı başkaları aldı! Diyeceksiniz ki, takım kazanmış bu nasıl bir giriş!?. Son saniyede gol yeseler neler yazacaksam şimdi de onları yazıyorum. Nitekim yemek için ellerinden geleni (!) yaptılar. Ayıp… Yazık… Koca Beşiktaş, karşısında bilmem kaç eksikli Gaziantepspor var ve tribünde binler, ekran başında milyonlar ölüp ölüp diriliyorlar… Neden!? Çünkü son vuruşları iyi olan bir golcüsü yok! Neden! Hücum, savunma fark etmez en basit pozisyonda, kendilerini zora sokacak en garip hareketi yapmakta yarışıyorlar. Baskı kurmuşsun, takır takır oynuyorsun, doğru zamanda iki doğru pas verilse ya da bir şut atılsa maç daha ilk yarıda kopacak ama nerde!? HHH Önder hoca, sahadaki manzaranın farkında ama eli zayıf… Dökülen Güven'le birlikte Emirhan'ı çıkarıp, Larin'le Oğuzhan'ı aldı… Mantık doğru, bir kanat, bir kreatif oyuncu çıktı, onların muadilleri girdi peki ne değişti derseniz Larin sayesinde ön tarafa biraz daha enerji geldi hepsi bu. Kimse kusura bakmasın Beşiktaş bu haliyle ligin kalanında üst sıraları asla zorlayamaz. Allah'tan, şu maça kadar her türlü pozisyonda gol kaçıran Batshuayi sonunda kaçıramayacağı bir pozisyon buldu da (kale boştu) maç tam bir krize gitmedi. Noktayı koyarken uyaralım; Başkan Çebi, Mayıs'taki kongrede aday olacaksa, bulup buluştursun, ve mutlaka bir golcü alsın. Yoksa Nuri Bilge Ceylan'ın filme vizyona girebilir; Mayıs sıkıntısı! Öte yandan ceza sahası içinde (top oyunda değilken) Batshuayi'nin ayağına basılmasının kitaptaki yeri kırmızı karttır… Bu VARdakiler ne iş yapıyor artık gerçekten merak ediyorum!