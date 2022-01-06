Hat-trick

Sakatlık ve covid nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Beşiktaş Katar'daki Süper Kupa'nın ilk yarısında iyi oynayan, pozisyon ve gol bulan taraftı.

Yılların tecrübesi Atiba'nın attığı gol öncesinde deyim yerindeyse Başkan Ahmet Nur Çebi dışında herkes topa dokundu, katkı verdi… Gerçek bir takım golüydü.

Ardından pozisyonlar devam etti, Batshuayi bir türlü senkron tutturamazken Larin'in kale ağzından kaçırdığı bir gol var ki, arkasındaki Bünyamin'e bıraksa, Bünyamin o topu çıkaramazdı, Larin çıkardı… Antalyaspor'un bir türlü organize olamadığını gören Nuri Şahin ikinci yarı başında üç değişiklikle müdahale etti, . Mukairu, Hakan, Amilton ve Gökdeniz dahil olunca oyun dengelendi. Özellikle Mukairu Beşiktaş savunmasına zor anlar yaşattı. Nitekim o zor anlardan birinde Atiba'nın bu kez kendi kalesine attığı golle tabela eşitlendi.

Beşiktaş savunması demişken, Vida artık o kadar gevşedi ki, tahammül etmek kolay değil!

Antalyasporlu oyuncular önde baskı yaparken bir tek Vida'yı boş bırakıyorlar, top ona gitsin diye!

Yazık! Önder hoca değişiklikler için bekledi, çünkü kulübesi sağlam değildi. Baktı olacak gibi değil, Pjanic de sakatlanınca onunla birlikte Larin ve Kenan'ı dışarı alıp, Umut, Emirhan ve uzun süredir sakat olan Alex'i sahaya sürdü.

17 yaşındaki Emirhan, Larin ve Kenan'a resmen taş çıkarttı, adeta ders verdi, Alex ön tarafa bir hareket getirdi diyebiliriz. Uzatmalarda iki takımda da yorgunluk belirtileri olsa da Beşiktaş daha etkili olan taraftı fakat deyim yerindeyse fişi çekemedi. Penaltılarda panter Ersin sahne aldı ve Beşiktaş geride kalan sezonu üç kupayla taçlandırmış oldu. Unutmadan, Montero ile birlikte genç Emirhan da bana göre gecenin en iyisiydi