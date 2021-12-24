Sabri Dino!

Harika bir kaleciydi rahmetli Sabri… Her maçta gönülleri feth ederdi adeta… Dün Ersin'i izlerken Beşiktaş'ın efsane kalecisi geldi aklıma. Muhteşemdi Ersin… Penaltı kurtardı ama hepsi bu değil. Beklenmeyen topları da kucakladı, köşeye gidenleri de… Önündekiler hata yaptıkça Ersin devleşti… Rahat uyu Sabri Dino, Beşiktaş kalesi emin ellerde. Rıdvan ona keza… Herkes bocalamış ve şaşırmışken aldı topu önüne uçurtma gibi geçti sahayı, doğru zamanda, doğru adama verdi pası ve o pas sonunda gol getirdi Beşiktaş'a…

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Kadroda Batshuayi Vida gibi dünya yıldızları varken yazımın büyük bölümünü bu iki genç adama ayırmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Helal olsun size çocuklar, hakikatten helal olsun. Sana da helal olsun Ghezzal… Raket gibi sol ayağını az ama öz kullanıyorsun, attığın gol jeneriklikti, keşke şu vuruşları her maç denesen… Keşke… Evet zor geçeceği belliydi maçın, öyle de oldu. Hele bir de selfici Ümit Öztürk vardı ki sahada, zorluk katlanabilirdi… Hem Beşiktaş, hem Göztepe ellerinden geldiği kadar çabuk oynadılar, iyi mücadele ettiler, futbolun kuytu köşelerine saklanmadan savaştılar. Kazanan Beşiktaş kadar kaybeden Göztepe'yi de tebrik ediyorum.

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Bir tek Ümit Öztürk hak etmedi tebrik edilmeyi. Verdiği uydurma penaltı için değil hakemliği bilmediği için. Bir hakem Beşiktaş lehine elle oynama varken avantaj oynatıyorsa ve avantaj olarak gördüğü o top Göztepeli oyuncunun ayağına gidiyorsa anında döner ve elle oynamayı verir. Ümit Öztürk gitti Beşiktaş aleyhine faul verdi. Avantaj nedir, nasıl oynatılır, avantaj ortadan kalkarsa ne yapılır, bunu bilmeyen adamdan hakem olmaz. O nedenle Sevgili MHK'cılar ne kadar zorlasanız boş!