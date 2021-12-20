Kral Josef

Derbi beklentilerimize uygun şekilde beraberlikle bitti. İlk yarıda iki takımın da doğru düzgün pas yapamadığını gördük.

Buna karşılık biri penaltıdan üç gol geldi.

Beşiktaş adına Josef De Souza büyük oynadı ve derbide skoru tek başına yüklendi.

Bravo!

Kartal'ın en büyük problemlerinden biri Larin… Bu oyuncunun dağınık görüntüsü Batshuayi'i de bozuyor ama maalesef kenardaki hocaların dünyaları başka!.. Larin son on dakikaya kadar oyunda kalır mı!?

Ghezzal çıkar mı!?

Ayağında paten varmış gibi oynayan Gökhan Töre kurtarıcı olarak oyuna girer mi!?

Sevgili Önder hocam, ayağına bir fırsat gelmiş, göstersene kendini, cesur davransana. Sergen Yalçın'ın ezber değişikliklerini yapacaksan hiç yapma daha iyi!

Dün dört gollü kötü bir futbol izledik ve zaman zaman da bazı gerginlikler yaşandı. Bu şartlarda daha fazla gol tesadüflere ve duran toplara kalmıştı. Beşiktaş'ın üçüncüyü bulabilmesi için de Batshuayi'nin doğru zamanda, doğru topla buluşması önemliydi.

Bu buluşma bir kez gerçekleşti onda da Belçikalı'nın harika şutunda top direğin çatalından döndü.

Beşiktaş'ta bir Vida var ki sormayın gitsin!

Ayağına gelen her topta inanılmaz panik yapıyor, topu verecek kimseyi bulamıyor ve en sonunda da hata yapıyor.

Haftalardır manzara bu, dün kendi rekorunu kırdı ve resmen gol ikram etti. İşin ilginç yanı Ersin de ısrarla Vida'yla başlatmaya çalışıyor oyunu. Beşiktaş öncelikle bu hatalardan kurtulmalı.

Gecenin adamı elbette Josef'ti.

Yüreğini çimlere serdi, insanüstü bir gayretle mücadele ederken harika iki golle Beşiktaş'a puan kazandırdı.

Bu beraberlik kime yarar derseniz, Beşiktaş'a da, Fenerbahçe'ye de yaramaz.

Net!