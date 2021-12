İki doğru, beş yanlış!

Sergen hoca, Rıdvan ve Can Bozdoğan konusundaki hatalarından döndü çok şükür.

Dün ikisi de ilk on birde yer aldılar ve iyi de oynadılar.

Evet hoca iki doğru yaptı ama en az beş de yanlışı var. En başta Vida ve Larin… Bu ikilinin bir süre dinlenmeleri şart. Vida savunmanın en zayıf halkası, ayağındaki topu yanındaki arkadaşına vermekten aciz.

Larin ona keza, ayağında top tutamıyor dahası ön tarafta düzeni bozan bir bozguncu gibi.

Bir başka sorun ise takımın fizik gücü. İlk yarıda iyi oynayan, pozisyon bulan ve Can Bozdoğan'ın harika golüyle öne geçen Beşiktaş ikinci yarıda durdu. Durmak ne kelime, kaleye yaslandı.

Vida, Welinton, Atiba, Larin, Ghezzal yürümekte zorlanıyorlar ve önde top tutamayan Beşiktaş baskı üzerine baskı yiyor. Ne yazık ki Sergen Yalçın uzun süre seyretti bu manzarayı.

Sonra mı!? Yine ezber değişiklikler geldi… Kenan, Güven v.s..

H H H

Yahu hoca Allah aşkına bir kez olsun ezberini boz, takım baskı yerken, ne bileyim 46'da orta sahaya birini al, yetmezse sol kanada Umut'u koy. Bir şeyler yap, fark yarat. Yetti gari. Seyrediyorsun maçı.

Koca ikinci yarıda baskı yiyen bir takım üç oyuncu değişikliği için 87. dakikayı bekler mi?

Kusura bakma hocam, ne desek boş aslında, biz bir yanlışını eleştirsek, sen bir tane daha yapıyorsun.

Bitmiş bu iş… Şu Vida'nın, Welinton'ın hallerini görmüyor ve Montero'yu evde bırakıyorsun!

Haftalarca Can ve Rıdvan'a yaptın aynı şeyi ve hala ders almış değilsin. Yazık.

Kasımpaşa ligin sıradan takımlarından biri ve ikinci yarıda Beşiktaş'ı sürklase ettiler, galibiyeti kaçırdılar.

Kartal aciz durumlara düştü. Ayıp!