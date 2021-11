Sabır taşı!

ligin başından bu yana, Sergen hocanın, Kenan, Salih ve Gökhan Töre başta ısrarla şans verdiği etkisiz elemanlarla başlayan yanlışlarını yazmaya kalksam bu sütunlar yetmez.

Can Bozdoğan, Montero ve Serdar Saatçi'nin ısrarla görmezden gelinmesi, 14 sakat varken şans bulup kendilerini göstermelerine rağmen sonra tekrar kızağa çekilmeleri ise bu sezonun diğer gariplikleri… Dün de başka bir fantezi yaptı Sergen hoca… Welinton, Serdar ve Montero varken devşirme stoper olarak Necip'i kullandı! Bravo!

Ben bugüne kadar Necip'in zorunlu şartlarda kadroya girip kötü oynadığını görmedim ama aynı şekilde hiçbir zorunluluk yokken kadroya girip iyi oynadığını da görmedim… Necip zevk için oynatılmaz, oynatılırsa kendisini başka biri zanneder ve öyle oynamaya çalışırken bir çuval inciri berbat eder!

Dün yaptığı da budur. Nokta!

Beşiktaş ilk on dakikada yüklendi, pozisyonlar buldu ama gol atacağına dair hiçbir umut vermedi maalesef… Ve biz izlerken dedik ki, "Şimdi Giresunspor ilk bulacağı pozisyonda gol atar!" Falcı mıyız"!? Hayır! Sadece haftalardır neler olduğunu görüyoruz ve özgüvensiz oyuncuların atarken zorlanıp, yerken zorlanmayacaklarını bilecek tecrübeye sahibiz.

Sergen Yalçın geride kalan iki sezonda resmen destan yazmıştı, bu sezon ise o destanın her satırını inkar ediyor vesselam.

Yazık, çok yazık.

Bana göre bundan sonra hocanın işi zor.

Efsane başkan Seba'ya karşı olan sevgi ve saygı bile bir noktada bitmişti!

Başka söze gerek var mı!?

Öte yandan Giresunspor'a helal olsun.

Önce kalelerini iyi savundular, golü bulunca da o moralle maçın patronu oldular. Galibiyet hak ettiler.