Yine bir Haller oldu!

En son söyleyeceğimizi en başta diyelim; grupta iddiası olan bir Beşiktaş dün gece Ajax'ı yenerdi… Kartal'ın ilk yarıdaki motivasyon, performansı bana bunu söyletiyor.

Demek ki, haftalardır yaşanan kötü gidişattan bazı dersler alınmış.

Şampiyonlar Ligi için artık çok geç olsa da yakaladığımız sinyallerin ligde işe yarayacağına inanıyorum.

Evet ilk yarıda iyi motive olan, mücadele eden ve Ghezzal'ın penaltı golüyle öne geçen bir Beşiktaş izledik. İkinci yarıda yine bize bir HALLER oldu ve aynı oyuncudan yediğimiz gollerle bir mağlubiyet daha aldık.

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Şampiyonlar Ligi gerçekten farklı bir seviye ve burada başarılı olmak için iyi bir kadro kurmak bile yeterli olmayabilir. İşi baştan sıkı tutmak, ilk düdükten son ana kadar motivasyonu korumak, ikili mücadelelerde ayakta kalmak, pas zamanı pas, şut zamanı şut atmak.Rakibe minimum pozisyon vermek çok ama çok önemli.Malum bu seviyede rakipler buldukları her pozisyonda bize gol atabiliyorlar.Her neyse Beşiktaş bu sezon Avrupa'da yok diyebiliriz, var ama yok gibi bir şey aslında. Çok başarısız performanslar ardından dün gece en azından bir silkinme gecesiydi diyebiliriz.

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Alex Teixeira başta bazı oyuncuların performanslarının biraz daha yukarı çekilmesi şart. Beşiktaş en başta bu oyuncuyu sisteminin içinde en doğru yerde kullanmalı.

Rusya'da gol kralı olmuş Teixeira'nın henüz beklenen düzeyde olmadığı da kesin.

Umarım Sergen hoca başta Alex olmak üzere, tüm yıldızları daha iyi bir seviyeye taşır ve biten Avrupa ümitlerinden sonra en azından ligde bir hedefi kovalayabilirler.