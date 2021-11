Mutluyuz

Cebelitarık futbolda dünya sonu bir ülke. Bizim Yıldız Korusu kadar yüz ölçümleri ya var, ya yok… Maçın hemen başında da on kişi kaldılar… Yeme de yanında yat… Kerem, Halil, A. Ömür gibi çabuk ve dikine oynayan ne kadar oyuncun varsa at sahaya… Kuntz öyle yapmadı, on kişiyle kapanacak rakibe karşı Burak'la ve bana göre bu maça uygun bir oyun karakteri olmayan Barış'la başladı… Oysa Kerem ve Halil'in yanında Abdülkadir Ömür mükemmel olurdu.

***

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın

Altı attık, maçın büyük bölümünde top gezdirip, uzak yan ortalarla boğuşmak yerine, dikine oynasak, son çizgiye inip savunmanın dengesini bozmayı denesek bir düzine atardık.Neyse ki, Kerem'in çabukluğu ve zekası sayesinde attığımız ilk golden sonra adamlar gevşedi de ondan sonra yanlış oyunumuz bile bol gol getirdi.O ilk gol biraz daha gecikse, yanlış oyuncu tercihlerimiz nedeniyle şu maçta bile gerim gerim gerilebilirdik.Çok şükür öyle olmadı, farklı kazandık… İş averaja kalır, kalmaz bilinmez ama kalırsa en azından tedbirimizi aldık.Bugün için görev tamam, darısı Salı oynayacağımız Karadağ maçına…